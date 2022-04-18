Она попросила его взять на себя обязанность по поставке тяжелого вооружения в Украину и наконец-то принять это решение.

На тему Почти 50% граждан Германии недовольны работой Олафа Шольца

Шольц до сих пор колеблется с поставкой тяжелого оружия Украине

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призналась, что она очень сожалеет об этом.

Я просто думаю, что у нас просто нет времени на эту дискуссию,

– сказала она.

Объяснив, что речь идет об Украине и безопасности Европы в целом.

Депутат Бундестага сказала, что ей приятно, что Шольц выразил желание дать государству больше денег, но деньгами не победить, нужно оружие.

И по этому поводу я хотела бы, чтобы Федеральный канцлер еще раз ясно сказал, что деньги есть. С другой стороны: Германия готова поставить тяжелое вооружение,

– добавила Штрак-Циммерман.

Тем временем Украина полностью заполнила опросник от ЕС: смотрите видео