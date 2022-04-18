Вона попросила його взяти на себе обов'язок щодо постачання важкого озброєння в Україну та нарешті прийняти це рішення.

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Шольц досі вагається з постачанням важкої зброї Україні

Марі-Агнес Штрак-Ціммерман зізналася, що вона дуже шкодує про це.

Я просто думаю, що у нас просто немає часу на цю дискусію,

– сказала вона.

Пояснивши, що мовиться про Україну та про безпеку Європи загалом.

Депутатка Бундестагу сказала, що їй приємно, що Шольц висловив бажання дати державі більше грошей, але грошима не перемогти, потрібна зброя.

І щодо цього я хотіла б, щоб Федеральний канцлер ще раз ясно сказав, що гроші є. З іншого боку: Німеччина готова поставити тяжке озброєння,

– додала Штрак-Ціммерман.

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