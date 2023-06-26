Кроме того, главы зарубежных ведомств уже отреагировали на военный мятеж Пригожина. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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ЕС следит за ситуацией в России

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на мятеж в России. Он отметил, что ЕС внимательно следит за ситуацией в России, поскольку российская военная система дает трещину.

Важнейший вывод состоит в том, что Путин и монстр, которого создал Путин под своим флагом, начали войну против Украины. А сейчас монстр борется с ним (Путиным – 24 канал). Монстр действует против своего создателя,

– сказал Жозеп Боррель журналистам.

В целом министры иностранных дел государств – членов ЕС заявили, что мятеж – это внутреннее дело России, однако все внимательно следят за ситуацией. В частности, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем считает, что еще рано давать прогнозы, однако уже очевидно, что мятеж повлияет на безопасность Европы.

"Очень сложно считывать происходящее в России и это связано с тем, что Россия явно проигрывает войну против Украины. Это бесспорно. Мы очень твердо убеждены со стороны Шведского председательства, что мы должны стоять на стороне Украины, и именно поэтому сегодняшнее заседание Совета очень своевременно", – сказал шведский министр накануне заседания.

Новый министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что бунт Пригожина подрывает имидж Путина.

Совершенно очевидно, что события выходных будут оказывать дальнейшее влияние на то, как Путина воспринимают внутри страны, а также на то, как Россию воспринимают извне.

– объяснила министр журналистам.

Глава Военного комитета ЕС, генерал Роберт Бригер заявил, что из-за мятежа в России Евросоюз будет следить за последствиями на фронте.

"Это была ситуация, которая назревала неделями. Мы не ожидали, что события в минувшие выходные будут развиваться таким образом. Не было также острого предупреждения, но понятно, что ЕС должен быть готов к таким ситуациям в будущем", – рассказал Бригер о бунте Пригожина.

Министр иностранных дел Румынии отметила, что два дня румынское правительство было в контакте с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, а также с послом в Москве.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что военный мятеж в России – это внутренняя борьба за власть и Европа не будет в это вмешиваться. По ее словам, Германия еще не может оценить риски, которые может иметь бунт Пригожина.

Очень ясно, и что снова подчеркнули минувшие выходные, это жестокая агрессивная война, разрушающая Россию, Путин разрушает свою собственную страну. Мы видим разрушительные последствия российской агрессивной войны также и для путинской системы власти. Мы видим, что российское руководство все чаще наносит ответные удары по самому себе, и мы видим огромные трещины в российской пропаганде,

– сказала немецкий министр перед заседанием.

Датский министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен заявил, что бунт в России может повлиять на остальной мир, а также на продолжающуюся войну.

"Я считаю, что Путин в определенной степени ослаблен, и надеюсь, что это также может повлиять на готовность остального мира обсуждать послевоенную ситуацию в Украине", – сказал глава МИД Дании.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что события последних дней в России должны научить ЕС, что россияне вполне способны произвести смену режима самостоятельно. По его словам, бунт может повториться в будущем, однако европейским коллегам следует сосредоточиться на Украине и усилить помощь. Кроме того, литовский министр призывает поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО, поскольку опасно оставаться в серой зоне.

Россия – непредсказуемый и опасный сосед, это самая большая проблема. Именно отсюда происходит опасность для таких стран, как моя (Литва – 24 Канал), как Украина,

– объяснил Габриелюс Ландсбергис.

Глава иностранных дел Литвы отметил, что бунт Пригожина означает, что внутри господствующей элиты России есть сомнения в рациональности войны в Украине. Министр также прокомментировал роль самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в этом конфликте:

"Я бы предположил, что Лукашенко также не уверен в своем будущем, и если бы он позволил этому концепту развиваться естественным путем, это могло бы также означать, что его будущее в Беларуси тоже под вопросом, поскольку он так сильно зависит от Кремля. И если Кремль больше не поддерживает его, это означает, что он может, знаете ли, преждевременно завершить свою карьеру".

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11 пакет санкций для России

Также сегодня министры иностранных дел примут 11-й пакет санкций, согласованный Евросоюзом на прошлой неделе.

Он дополнит уже действующую политику, которая направлена на то, чтобы как можно больше сделать невозможной и предотвратить российскую агрессию против Украины,

– подчеркнул глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призывает коллег не останавливаться и согласовывать новый, 12-й пакет санкций, чтобы выиграть войну.

Ожидается, что министры иностранных дел примут новый пакет санкций против Ирана, чтобы продемонстрировать солидарность и показать, что Евросоюз поддерживает права человека.

3,5 миллиарда долларов для Европейского фонда мира и немецкие "Гепарды"

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет иностранных дел принял решение об увеличении Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда долларов, из которого ЕС финансирует военную поддержку Украины. На фоне мятежа в России вице-президент Еврокомиссии отметил важность продолжения поддержки.

"Сейчас как никогда важно продолжать поддерживать Украину, потому что произошедшее в эти выходные показывает, что победа над Украиной расшатывает российскую власть и влияет на ее политическую систему", – сказал Боррель.

Министр иностранных дел Швеции, председательствующей в Совете ЕС, заявил, что европейские партнеры не устали поддерживать Украину и помощь будет продолжаться.

Украина находится в разгаре контрнаступления, и мы, конечно, со стороны ЕС хотели бы добавить столько, сколько можем, когда речь идет о военной, финансовой, политической, гуманитарной поддержке украинского народа,

– сказал Тобиас Бильстрем.

Однако нового финансового транша Украине ожидать не стоит, поскольку его все еще блокирует Венгрия. Шведский министр считает, что ЕС еще сможет достичь единства по этому вопросу.

"Мое послание (Будапешту, – 24 Канал) такое же, как и во время шведского председательства, а именно: единство в ЕС – это то, что является настоящей силой нашей организации, и мы демонстрируем это с тех пор, как началась война", – подчеркнул Тобиас Бильстрем.

По словам главы МИД Румынии Луминиции Одобеску, она будет призывать к принятию 8-го пакета военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира во время заседания министров.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала решение Совета увеличить Европейский фонд мира и добавила, что до конца года Германия пришлет еще 45 "Гепардов" в Украину.

Для нас важно, чтобы Россия больше не принимала европейский мирный порядок, а уважала его. Именно поэтому мы продолжаем полагаться на триаду поддержки Украины и европейского мирного порядка, что означает немедленную помощь, среднесрочную поддержку и членство Украины в ЕС,

– отметила министр Анналена Бербок.

Использование замороженных российских средств

Сегодня министры обсудят создание международного трибунала и использование замороженных российских средств для восстановления Украины. В частности, Эстония разработала правовую схему использования замороженных активов.

"Мы скоро представим эту юридическую схему, и я надеюсь, что на европейском уровне мы также сможем найти решение, как использовать российские замороженные активы для восстановления Украины", – объяснил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Министр заявил, что Россия должна заплатить за разрушения в Украине, поэтому эстонское правительство уже начало использовать замороженные средства России. Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстри считает, что нужно сделать все, чтобы убедиться, что ЕС сможет помочь оплатить ущерб, нанесенный Россией.

Есть только один четкий предел, который заключается в том, что мы никогда не будем нарушать закон. Это то, что отличает нас от россиян. Мы уважаем национальное законодательство, международное право, но если есть способ, который является юридически обоснованным, мы поддержим Еврокомиссию,

– объяснил Вопке Гукстри.

Отметим, что сейчас Европейская комиссия разрабатывает план, который может привлечь миллиарды евро путем требования к финансовым учреждениям, которые держат российские активы. Часть полученных доходов планируется передавать на поддержку восстановления Украины.