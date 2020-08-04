Поездам могут позволить останавливаться в красных зонах
Отныне поезда Укзализныци будут останавливаться в красных зонах. Однако лишь для того, чтобы высадить пассажиров. Зайти на "красных" остановках в поезд люди не смогут.
После бунта пассажиров на станции в Тернополе Министерство инфраструктуры решило разрешить остановку поездов Укзализныци в красных зонах. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Общественного радио.
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По словам Криклия, ведомство уже направило соответствующее предложение в Кабмин. Чиновник надеется, что его примут во время следующего заседания. Однако, отметил Криклий, если человек выходит из поезда в красной зоне, назад его уже не впустят. Принимать новых пассажиров на территории красных зон работникам Укрзализныци запрещено.
Какие области находятся в красной зоне
По состоянию на 4 августа в красной зоне находятся:
- Луцк;
- Тернополь;
- Кицманский район (Черновицкая область).
Что известно о бунте пассажиров в Тернополе
- В ночь на 3 августа жители Тернопольщины устроили "бунт" из-за отказа машиниста остановиться на станции Тернополь. Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в поезде находились 85 человек.
- Все они возвращались с отдыха на Херсонщине. Горожане приобрели билеты на поезд до того, как их город вошел в красную зону. О том, что остановки в Тернополе не будет, люди узнали еще на станции в Херсоне.
- Как альтернативу, проводники предложили две остановки: в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове.
- Только после бунта начальник поезда согласился сделать короткую остановку в Тернополе, чтобы люди могли выйти. Пассажиры возмущены такими действиями УЗ, они заявили, что их "как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности добраться в родной город".