Отныне поезда Укзализныци будут останавливаться в красных зонах. Однако лишь для того, чтобы высадить пассажиров. Зайти на "красных" остановках в поезд люди не смогут.

После бунта пассажиров на станции в Тернополе Министерство инфраструктуры решило разрешить остановку поездов Укзализныци в красных зонах. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Общественного радио.

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По словам Криклия, ведомство уже направило соответствующее предложение в Кабмин. Чиновник надеется, что его примут во время следующего заседания. Однако, отметил Криклий, если человек выходит из поезда в красной зоне, назад его уже не впустят. Принимать новых пассажиров на территории красных зон работникам Укрзализныци запрещено.

Какие области находятся в красной зоне

По состоянию на 4 августа в красной зоне находятся:

Луцк;

Тернополь;

Кицманский район (Черновицкая область).

Что известно о бунте пассажиров в Тернополе