Відтепер потяги Укзалізниці зупинятимуться у червоних зонах. Однак лише для того, щоб висадити пасажирів. Зайти на "червоних" зупинках у потяг люди не зможуть.

Після бунту пасажирів на станції у Тернополі Міністерство інфраструктури вирішило дозволити зупинку потягів Укзалізниці у червоних зонах. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі Громадського радіо.

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За словами Криклія, відомство вже направило відповідну пропозицію до Кабміну. Чиновник сподівається, що її ухвалять під час наступного засідання. Однак, наголосив Криклій, якщо людина виходить з потяга у червоній зоні, назад її уже не впустять. Приймати нових пасажирів на території червоних зон працівникам Укрзалізниці заборонено.

Які області перебувають у червоній зоні

Станом на 4 серпня у червоній зоні перебувають:

Луцьк;

Тернопіль;

Кіцманський район (Чернівецька область).

Що відомо про бунт пасажирів у Тернополі