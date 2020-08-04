Потягам можуть дозволити зупинятися у червоних зонах
Відтепер потяги Укзалізниці зупинятимуться у червоних зонах. Однак лише для того, щоб висадити пасажирів. Зайти на "червоних" зупинках у потяг люди не зможуть.
Після бунту пасажирів на станції у Тернополі Міністерство інфраструктури вирішило дозволити зупинку потягів Укзалізниці у червоних зонах. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі Громадського радіо.
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За словами Криклія, відомство вже направило відповідну пропозицію до Кабміну. Чиновник сподівається, що її ухвалять під час наступного засідання. Однак, наголосив Криклій, якщо людина виходить з потяга у червоній зоні, назад її уже не впустять. Приймати нових пасажирів на території червоних зон працівникам Укрзалізниці заборонено.
Які області перебувають у червоній зоні
Станом на 4 серпня у червоній зоні перебувають:
- Луцьк;
- Тернопіль;
- Кіцманський район (Чернівецька область).
Що відомо про бунт пасажирів у Тернополі
- У ніч на 3 серпня мешканці Тернопільщини влаштували "бунт" через відмову машиніста зупинитися на станції Тернопіль. Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що у потязі перебували 85 осіб.
- Усі вони поверталися з відпочинку на Херсонщині. Тернополяни придбали квитки на потяг до того, як їхнє місто увійшло до червоної зони. Про те, що зупинки у Тернополі не буде, люди дізналися ще на станції у Херсоні.
- Як альтернативу, провідники запропонували дві зупинки: о 1-й ночі в Хмельницькому або о 4-й ранку у Львові.
- Тільки після бунту начальник потяга погодився зробити коротку зупинку у Тернополі, щоб люди могли вийти. Пасажири обурені такими діями УЗ, вони заявили, що їх "як злочинців етапують заблокованими в потязі без права і можливості дістатися до рідного міста".