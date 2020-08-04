В Укрзалізниці зазначили, що у тому, що чоловік без квитка потрапив у вагон, винна провідниця потяга Маріуполь – Київ. Адже це призвело до того, що Віталій Рудзько, який їхав "зайцем", жорстоко побив та намагався зґвалтувати Анастасію Лугову.

Провідниця не підтверджує, що брала гроші у Рудзька

Провідниця інформації про те, що вона взяла гроші у Рудзька за безквитковий проїзд, не підтвердила. Про це повідомив директор пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Толкачов, інформує Hromadske.

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Провідниця винна у тому, що на станції П'ятихатки – Стикова сіла та стороння людина у даний потяг, провідниця не контролювала посадку у даний вагон. Стороння особа проникла до даного вагону, знайшла вільне купе і в ньому розмістилася. Квитка ніякого не було,

– наголосив представник Укрзалізниці.

Пасажир спочатку має звертатись до провідника

У компанії наголошують, на такі випадки у персоналу є спеціальні інструкції. З проблемами пасажир має звертатись до провідника, а той, своєю чергою, зобов'язаний інформувати начальника потяга. ВІн і викликає поліцію.

Досвіду боротьби в нього (начальника потяга – 24 канал) немає. Але він запропонує цій особі (зловмиснику – 24 канал) ізолюватися,

– зазначив Толкачов.

Компанія веде переговори зі страховиками щодо компенсації

Щодо компенсації, яку має отримати потерпіла Анастасія Лугова, то наразі ведуть перемовини зі страховою компанією. Страховики, з якими має договір Укрзалізниця, мають компенсувати витрати потерпілій на лікування.

В Укрзалізниці кажуть, що раніше у потязі Київ – Донецьк були вагони окремо для чоловіків та жінок, проте вони не користувались попитом. Проте через такий жахливий інцидент таке нововведення може бути актуальним.

Зверніть увагу! Раніше в Укрзалізниці повідомили, що через побиття Анастасії Лугової звільнили провідницю потяга, начальника потяга та ще кількох осіб.

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