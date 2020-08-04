Напад на Анастасію Лугову в потязі: в Укрзалізниці пояснили, хто винен
В Укрзалізниці зазначили, що у тому, що чоловік без квитка потрапив у вагон, винна провідниця потяга Маріуполь – Київ. Адже це призвело до того, що Віталій Рудзько, який їхав "зайцем", жорстоко побив та намагався зґвалтувати Анастасію Лугову.
Провідниця не підтверджує, що брала гроші у Рудзька
Провідниця інформації про те, що вона взяла гроші у Рудзька за безквитковий проїзд, не підтвердила. Про це повідомив директор пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Толкачов, інформує Hromadske.
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Провідниця винна у тому, що на станції П'ятихатки – Стикова сіла та стороння людина у даний потяг, провідниця не контролювала посадку у даний вагон. Стороння особа проникла до даного вагону, знайшла вільне купе і в ньому розмістилася. Квитка ніякого не було,
– наголосив представник Укрзалізниці.
Пасажир спочатку має звертатись до провідника
У компанії наголошують, на такі випадки у персоналу є спеціальні інструкції. З проблемами пасажир має звертатись до провідника, а той, своєю чергою, зобов'язаний інформувати начальника потяга. ВІн і викликає поліцію.
Досвіду боротьби в нього (начальника потяга – 24 канал) немає. Але він запропонує цій особі (зловмиснику – 24 канал) ізолюватися,
– зазначив Толкачов.
Компанія веде переговори зі страховиками щодо компенсації
Щодо компенсації, яку має отримати потерпіла Анастасія Лугова, то наразі ведуть перемовини зі страховою компанією. Страховики, з якими має договір Укрзалізниця, мають компенсувати витрати потерпілій на лікування.
В Укрзалізниці кажуть, що раніше у потязі Київ – Донецьк були вагони окремо для чоловіків та жінок, проте вони не користувались попитом. Проте через такий жахливий інцидент таке нововведення може бути актуальним.
Коротко про напад на жінку у поїзді:
- Подія трапилася в ніч на 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва.
- До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною пробрався нетверезий чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові.
- Від криків жінки прокинувся її син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова просила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе, втім, на неї не реагували.
- Відтак, прихистити її змогла провідниця іншого вагону, тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття у столицю.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Того ж дня йому обрали запобіжний захід – два місяці утримання під вартою без права внесення застави.