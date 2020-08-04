Анастасія Лугова, яку побили та намагалися зґвалтувати у потязі Київ – Маріуполь, розповіла, у якому вона зараз стані, що зі здоров'ям, а також нові подробиці нападу. За її словами, зловмисник все планував та продумав наперед.

Четвертий день болить голова, знеболюючі ліки допомагають ненадовго. Негаразди зараз і зі щелепою, і з носом, і з вухом, з якого нападник зірвав сережки. Про все це розповіла Анастасія Лугова у своїх дописах в інстаграмі.

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Також Лугова описала нові подробиці нападу. Жінка запевняє, що зловмисник робив усе усвідомлено та продумав кожну деталь: "То не псих, то маніяк, якому, я сподіваюся, легко це не минеться!"

Нападник – не божевільний, а маніяк

Чоловік, плануючи уникнення відповідальності, переніс речі зі свого купе до купе Лугової, поки та з сином переховувались у провідниці. При цьому він уважно вивчив речі жінки, її документи, забрав гроші й паспорт. А потім пішов до начальника поїзда й провідників та заявив їм, що знає Лугову.

Він вивчив усі мої дані й впевнено розповідав хто я, як звати, якого року народження, де прописана, і в це повірили усі! Мені казали, щоб я пішла і поговорила з ним! Уявіть!

– обурена постраждала.

Ба більше, потім у поліції нападник пропонував хабар чоловікові Анастасії, щоб родина не писала заяву. "Психічно хвора людина не буде прораховувати декілька кроків наперед!" – переконана Лугова.

"Я хочу, щоб він отримав по повній! А не просто відсидів на курорті в психушці кілька років", – підсумувала вона.

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Дії нападника – відлагоджена схема

Лугова вважає, що дії нападника – "налагоджена відпрацьована система".

Він б'є дівчину одразу, чим залякує. Далі звучать фрази: "Будь лагідною, інакше зроблю гірше". І дівчина робить все, бо боїться болю. Мерзотник знущається, як хоче, а після приїзду до Києва залишає напівживу, а й чи мертву, в купе, сам же просто виходить,

– написала Лугова.

Потім, коли жертву знайдуть, ніхто не знатиме навіть, хто винен. Адже зловмисник їхав без квитка. І у такий спосіб "він залишиться без покарання і буде чекати наступної нічної поїздки".

У потязі Маріуполь – Київ 31 липня чоловік напав на жінку, побив її та намагався зґвалтувати. Усі деталі моторошної історії – за цим посиланням.