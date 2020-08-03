Напад на Анастасію Лугову у поїзді: хто має виплатити компенсацію
Постраждалій Анастасії Луговій грошову компенсацію має виплатити або Укрзалізниця, або страхова компанія. Жінку жорстоко побили та намагались зґвалтувати у потязі Маріуполь – Київ 1 серпня.
Компенсацію має виплатити або Укрзалізниця, або страхова компанія
Відповідальність за жахливий інцидент – на компанії Укрзалізниця. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує 24 канал.
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Компенсацію повинна виплачувати або Укрзалізниця, бо не забезпечила безпеку пасажирів у потязі, або страхова компанія. Кожний пасажир, купуючи білет, бачить: там написано, що він застрахований. Мені здається, що страхування має бути і від таких дій,
– зазначив Геращенко.
Найгірше у цій моторошній ситуації те, що жінці, яка кричала та просила про допомогу, ніхто не відповів вчасно, наголосив Геращенко.
Рудзько міг бути під впливом наркотиків
У МВС також повідомили, що підозрюваний у злочині Віталій Рудзько міг би бути під впливом наркотичних речовин. Його кров відправили на експертизу.
Що відомо про побиття та спробу зґвалтування журналістки
- Жахлива подія сталася в ніч на 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від криків жінки прокинувся її малолітній син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова просила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе, втім, на неї не реагували.
- Захистила потерпілу провідниця з іншого вагону. Тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття в Київ.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Підозрюваний може потрапити за ґрати на 7 років. Наразі його відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.