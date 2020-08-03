Постраждалій Анастасії Луговій грошову компенсацію має виплатити або Укрзалізниця, або страхова компанія. Жінку жорстоко побили та намагались зґвалтувати у потязі Маріуполь – Київ 1 серпня.

Компенсацію має виплатити або Укрзалізниця, або страхова компанія

Відповідальність за жахливий інцидент – на компанії Укрзалізниця. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує 24 канал.

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Компенсацію повинна виплачувати або Укрзалізниця, бо не забезпечила безпеку пасажирів у потязі, або страхова компанія. Кожний пасажир, купуючи білет, бачить: там написано, що він застрахований. Мені здається, що страхування має бути і від таких дій,

– зазначив Геращенко.

Найгірше у цій моторошній ситуації те, що жінці, яка кричала та просила про допомогу, ніхто не відповів вчасно, наголосив Геращенко.

Рудзько міг бути під впливом наркотиків

У МВС також повідомили, що підозрюваний у злочині Віталій Рудзько міг би бути під впливом наркотичних речовин. Його кров відправили на експертизу.

Зверніть увагу! Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій у фейсбуці написав, що в потяги Укрзалізниці доцільно повернути поліцію охорони для патрулювання.

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