Прокинулась зранку від болю: Анастасія Лугова показала, як виглядає після нападу ґвалтівника
Журналістка Анастасія Лугова, яку в поїзді Маріуполь – Київ побив і намагався зґвалтувати чоловік, розповіла, як почувається. Вона також поділилась жахливими фото побитого обличчя.
За словами жінки, вона вирішила публічно розповісти про обставини нападу на неї не для того, аби викликати жаль. Про це вона написала в своєму інстаграмі.
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Як почувається Анастасія Лугова після нападу
За її словами, вчора вона ще могла трохи говорити та відповідати на питання. Сьогодні ж, через біль не може видати ні звуку.
В жінки зламана щелепа і струс мозку, а на обличчі – багато гематом.
Прокинулася о 6 ранку від болю. У періоди паніки, мене цікавить питання "за що?" і стає шкода себе,
– розповіла журналістка.
Вона також впевнена, що не була першою жертвою у нападника.
Анастасія Лугова після побиття і спроби ґвалтівника / Фото з інстаграму журналістки
Що відомо про побиття та спробу зґвалтування журналістки
- Жахлива подія сталася в ніч на 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від криків жінки прокинувся її малолітній син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова молила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе, втім, на неї не реагували. Прихистила її провідниця з іншого вагону. Тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття в Київ.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Підозрюваний може загриміти за ґрати на 7 років. Наразі його відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.
- Чоловік потерпілої зазначив, що їх 6-річний син Захар вперше піде до психолога.