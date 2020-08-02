Журналістка Анастасія Лугова, яку в поїзді Маріуполь – Київ побив і намагався зґвалтувати чоловік, розповіла, як почувається. Вона також поділилась жахливими фото побитого обличчя.

За словами жінки, вона вирішила публічно розповісти про обставини нападу на неї не для того, аби викликати жаль. Про це вона написала в своєму інстаграмі.

До теми Спроба зґвалтування жінки у поїзді: яке покарання загрожує нападнику

Як почувається Анастасія Лугова після нападу

За її словами, вчора вона ще могла трохи говорити та відповідати на питання. Сьогодні ж, через біль не може видати ні звуку.

В жінки зламана щелепа і струс мозку, а на обличчі – багато гематом.

Прокинулася о 6 ранку від болю. У періоди паніки, мене цікавить питання "за що?" і стає шкода себе,

– розповіла журналістка.

Вона також впевнена, що не була першою жертвою у нападника.



Анастасія Лугова після побиття і спроби ґвалтівника / Фото з інстаграму журналістки

Що відомо про побиття та спробу зґвалтування журналістки