Журналистка Анастасия Луговая, которую в поезде "Мариуполь – Киев" избил и пытался изнасиловать мужчина, рассказала, как себя чувствует. Она также поделилась ужасными фото избитого лица.

По словам женщины, она решила публично рассказать об обстоятельствах нападения на нее не для того, чтобы вызвать жалость. Об этом она написала в своем инстаграме.

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Как чувствует себя Анастасия Луговая после нападения

По ее словам, вчера она еще могла немного говорить и отвечать на вопросы. Сегодня же из-за боли не может издать ни звука.

У женщины сломана челюсть и сотрясение мозга, а на лице – много гематом.

Проснулась в 6 утра от боли. В периоды паники меня интересует вопрос "за что?" и становится жалко себя,

– рассказала журналистка.

Она также уверена, что не была первой жертвой в нападашего.

Анастасия Луговая после избиения и попытки изнасилования / Фото с инстаграма журналистки

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