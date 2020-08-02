Проснулась утром от боли: Анастасия Луговая показала, как выглядит после нападения насильника
Журналистка Анастасия Луговая, которую в поезде "Мариуполь – Киев" избил и пытался изнасиловать мужчина, рассказала, как себя чувствует. Она также поделилась ужасными фото избитого лица.
По словам женщины, она решила публично рассказать об обстоятельствах нападения на нее не для того, чтобы вызвать жалость. Об этом она написала в своем инстаграме.
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Как чувствует себя Анастасия Луговая после нападения
По ее словам, вчера она еще могла немного говорить и отвечать на вопросы. Сегодня же из-за боли не может издать ни звука.
У женщины сломана челюсть и сотрясение мозга, а на лице – много гематом.
Проснулась в 6 утра от боли. В периоды паники меня интересует вопрос "за что?" и становится жалко себя,
– рассказала журналистка.
Она также уверена, что не была первой жертвой в нападашего.
Анастасия Луговая после избиения и попытки изнасилования / Фото с инстаграма журналистки
Что известно об избиении и попытке изнасилования журналистки
- Ужасное происшествие произошло в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев. В купе, в котором спали журналистка Анастасия Луговая с ребенком пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.
- Он несколько раз ударил женщину по голове. От криков женщины проснулся ее малолетний сын, нападавший хотел ударить и его, но Луговая молила этого не делать и предложила нападавшему перейти в другое купе.
- Впоследствии женщине удалось вырваться от злоумышленника, она просила о помощи и стучала в разные купе, впрочем, на нее не реагировали. Приютила ее проводница с другого вагона. Тогда же об инциденте сообщили машинисту, который приказал охранять Рудзька до прибытия в Киев.
- В Киеве мужчину задержали правоохранители. Подозреваемый может загреметь за решетку на 7 лет. Сейчас его отправили под стражу в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.
- Муж потерпевшей отметил, что их 6-летний сын Захар впервые пойдет к психологу.