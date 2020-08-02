Попытка изнасилования женщины в поезде: какое наказание грозит нападавшему
Подозреваемый в нападении и попытке изнасилования женщины в поезде Виталий Рудзько может загреметь за решетку на 7 лет. Сейчас мужчину отправили под стражу в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.
О наказании, которое грозит мужчине, напавшем на пассажирку поезда Мариуполь – Киев, сообщили в прокуратуре Киева.
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Мужчине сообщено о подозрении по статьям "Сексуальное насилие" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы,
– говорится в сообщении.
Заметим, что 1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому Виталию Рудзьку безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Что известно о нападении на женщину в поезде Укрзализныци:
- Происшествие случилось в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев.
- В купе, в котором спали журналистка Анастасия Луговая с ребенком пробрался нетрезвый мужчина – Виталий Рудзько.
- Он несколько раз ударил женщину по голове. От этих ударов она проснулась.
- От криков женщины проснулся ее малолетний сын, нападавший хотел ударить и его, но Луговая просила этого не делать и предложила нападающему перейти в другое купе.
- Впоследствии женщине удалось вырваться от злоумышленника, она просила о помощи и стучала в разные купе, впрочем, на нее не реагировали.
- Поэтому, приютить ее смогла проводница другого вагона, тогда же об инциденте сообщили машинисту, который приказал охранять Рудзька до прибытия в столицу.
- В Киеве мужчину задержали правоохранители. В тот же день ему избрали меру пресечения.