Подозреваемый в нападении и попытке изнасилования женщины в поезде Виталий Рудзько может загреметь за решетку на 7 лет. Сейчас мужчину отправили под стражу в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.

О наказании, которое грозит мужчине, напавшем на пассажирку поезда Мариуполь – Киев, сообщили в прокуратуре Киева.

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Мужчине сообщено о подозрении по статьям "Сексуальное насилие" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы,

– говорится в сообщении.

Заметим, что 1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому Виталию Рудзьку безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Обратите внимание! Об избиении и попытке изнасилования в поезде сообщила сама женщина. Анастасия Луговая, как оказалось впоследствии, является журналисткой "Полезной программы", выходящей на телеканале "Интер".

В заметке она разместила собственные фото и видео после избиения. Известно, что у нее сломана челюсть и сотрясение мозга, а на лице – много гематом.

Что известно о нападении на женщину в поезде Укрзализныци: