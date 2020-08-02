Спроба зґвалтування жінки у поїзді: яке покарання загрожує нападнику
Підозрюваний у нападі та спробі зґвалтування жінки у поїзді Віталій Рудзько може загриміти за ґрати на 7 років. Наразі чоловіка відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.
Про покарання, яке загрожує чоловіку, що напав на пасажирку потяга Маріуполь – Київ, повідомили у прокуратурі Києва.
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Чоловіку повідомлено про підозру за статтями "Сексуальне насильство" та "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що 1 серпня Солом’янський райсуд Києва обрав підозрюваному Віталію Рудзьку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Що відомо про напад на жінку у поїзді Укрзалізниці:
- Подія трапилася в ніч на 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва.
- До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною пробрався нетверезий чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від цих ударів вона прокинулась.
- Від криків жінки прокинувся її малолітній син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова просила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе, втім, на неї не реагували.
- Відтак, прихистити її змогла провідниця іншого вагону, тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття у столицю.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Того ж дня йому обрали запобіжний захід.