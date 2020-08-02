Підозрюваний у нападі та спробі зґвалтування жінки у поїзді Віталій Рудзько може загриміти за ґрати на 7 років. Наразі чоловіка відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.

Про покарання, яке загрожує чоловіку, що напав на пасажирку потяга Маріуполь – Київ, повідомили у прокуратурі Києва.

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Чоловіку повідомлено про підозру за статтями "Сексуальне насильство" та "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що 1 серпня Солом’янський райсуд Києва обрав підозрюваному Віталію Рудзьку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Зверніть увагу! Про побиття та спробу зґвалтування у потязі повідомила сама жінка. Анастасія Лугова, як виявилось згодом, є журналісткою "Корисної програми", що виходить на телеканалі "Інтер".

У дописі вона розмістила власні фото та відео після побиття. Відомо, що в неї зламана щелепа і струс мозку, а на обличчі – багато гематом.

Що відомо про напад на жінку у поїзді Укрзалізниці: