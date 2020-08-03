Нападение на Анастасию Луговую в поезде: кто должен выплатить компенсацию
Пострадавшей Анастасии Луговой денежную компенсацию должна выплатить либо Укрзализныця, либо страховая компания. Женщину жестоко избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь – Киев 1 августа.
Компенсацию должна выплатить либо Укрзализныця, либо страховая компания
Ответственность за ужасный инцидент – на компании Укрзализныця. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Сніданку з 1+1", информирует 24 канал.
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Компенсацию должна выплачивать или Укрзализныця, потому что не обеспечила безопасность пассажиров в поезде, или страховая компания. Каждый пассажир, покупая билет, видит: там написано, что он застрахован. Мне кажется, что страхование должно быть и от таких действий,
– отметил Геращенко.
Наихудшее в этой жуткой ситуации то, что женщине, которая кричала и просила о помощи, никто не ответил вовремя, подчеркнул Геращенко.
Рудзько мог быть под воздействием наркотиков
В МВД также сообщили, что подозреваемый в преступлении Виталий Рудзько мог быть под воздействием наркотических веществ. Его кровь отправили на экспертизу.
Что известно об избиении и попытке изнасилования журналистки
- Ужасное событие произошло в ночь на 1 августа в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев. В купе, в котором спали журналистка Анастасия Луговая с ребенком, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.
- Он несколько раз ударил женщину по голове. От криков женщины проснулся ее малолетний сын, нападавший хотел ударить и его, но Луговая просила этого не делать и предложила нападавшему перейти в другое купе.
- Впоследствии женщине удалось вырваться от злоумышленника, она просила о помощи и стучала в разные купе, однако, на нее не реагировали.
- Защитила пострадавшую проводница из другого вагона. Тогда же об инциденте сообщили начальнику поезда, который приказал охранять Рудзька до прибытия в Киев.
- В Киеве мужчину задержали правоохранители. Подозреваемый может попасть за решетку на 7 лет. Сейчас его заключили под стражу в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.