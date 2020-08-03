Пострадавшей Анастасии Луговой денежную компенсацию должна выплатить либо Укрзализныця, либо страховая компания. Женщину жестоко избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь – Киев 1 августа.

Компенсацию должна выплатить либо Укрзализныця, либо страховая компания

Ответственность за ужасный инцидент – на компании Укрзализныця. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Сніданку з 1+1", информирует 24 канал.

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Компенсацию должна выплачивать или Укрзализныця, потому что не обеспечила безопасность пассажиров в поезде, или страховая компания. Каждый пассажир, покупая билет, видит: там написано, что он застрахован. Мне кажется, что страхование должно быть и от таких действий,

– отметил Геращенко.

Наихудшее в этой жуткой ситуации то, что женщине, которая кричала и просила о помощи, никто не ответил вовремя, подчеркнул Геращенко.

Рудзько мог быть под воздействием наркотиков

В МВД также сообщили, что подозреваемый в преступлении Виталий Рудзько мог быть под воздействием наркотических веществ. Его кровь отправили на экспертизу.

Обратите внимание! Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке написал, что в поезда Укрзализныци целесообразно вернуть полицию охраны для патрулирования.

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