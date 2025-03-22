Заметим, что мобилизовать можно мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья, а также не имеют отсрочки, передает 24 Канал.

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С какого возраста мобилизуют мужчин в Украине

Согласно законодательству, мобилизовать могут:

военнообязанных от 18 до 60 лет, которые служили в армии;

мужчин 25 – 60 лет без военного опыта;

мужчин 18 – 60 лет, которые сняты или исключены с воинского учета, но признаны годными или ограниченно годными на основании решения ВВК.

Мужчин с 18 до 25 лет могут призвать в армию, если они

прошли срочную службу;

проходили службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;

прошли альтернативную (невоенную) службу;

были уволены из полиции, рядового состава МВД или Гостаможслужбы;

являются выпускниками военной кафедры высших учебных заведений;

признаны ВВК непригодными к срочной службе в мирное время, но пригодным в военное. Мужчины с таким статусом являются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет.

Заметим, что мужчины от 25 до 60 лет, которые ранее получили статус "ограниченно годных", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года.

Мужчины старше 50 лет – нововведения

По закону в Украине можно мобилизовать мужчин от 50 до 60 лет. Впрочем, на практике мужчин в возрасте 50 – 60 лет мобилизуют только: