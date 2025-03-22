Зауважимо, що мобілізувати можна чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я, а також не мають відстрочки, передає 24 Канал.
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З якого віку мобілізують чоловіків в Україні
Згідно із законодавством, мобілізувати можуть:
- військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які служили в армії;
- чоловіків 25 – 60 років без військового досвіду;
- чоловіків 18 – 60 років, які зняті чи виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішення ВЛК.
Чоловіків з 18 до 25 років можуть призвати до війська, якщо вони
- пройшли строкову службу;
- проходили службу за контрактом в Збройних Силах України;
- пройшли альтернативну (невійськову) службу;
- були звільнені з поліції, рядового складу МВС чи Держмитслужби;
- є випускниками військової кафедри закладів вищої освіти;
- визнані ВЛК непридатними до термінової служби в мирний час, але придатним у воєнний. Чоловіки з таким статусом є військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років.
Зауважимо, що чоловіки від 25 до 60 років, які раніше отримали статус "обмежено придатних", повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року.
Чоловіки старше 50 років – нововведення
За законом в Україні можна мобілізувати чоловіків від 50 до 60 років. Втім, на практиці чоловіків віком 50 – 60 років мобілізують лише:
- якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності;
- якщо йдеться про тилові підрозділи, наприклад кухарів, ремонтників.