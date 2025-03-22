Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис заступника командира 3 окремої штурмової бригади, полковник Максима Жоріна у його телеграм-каналі.

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Яка думка Жоріна щодо зниження призовного віку

Максим Жорін вважає, що, попри зниження призовного віку до 55 років в українській армії, варто було б залишити можливість добровільно укладати контракти з ЗСУ.

Якщо це фахівець – і не обов'язково військовий фахівець, головне, потрібний зараз в армії – якщо відчуває силу та здоров'я виконувати завдання, то чому ні. Знаю багато людей у війську на різних посадах такого віку, які дуже ефективні,

– сказав полковник.

Водночас він зауважив, що, якщо брати армію в цілому, то, на його думку, вона має бути молодшою.

"І ми можемо про це говорити на досвіді Третьої штурмової, що є однією з наймолодших по особовому складу. До нас молодь приходить добровільно, що значно підвищує мотиваційний рівень та результативність на полі бою всього підрозділу", – написав Жорін.

Військовий наголосив, що у 3 ОШБр зараз багато молодих офіцерів, по 20 – 25 років, на керівних посадах, які мають бойовий досвід більший, ніж переважна кількість генералів в армії. Тож заступник командира Третьої штурмової впевнений, що саме цим новим молодим поколінням стоїть майбутнє українського війська.

До слова, днями у Верховній Раді представили законопроєкт №12222, який передбачає зниження граничного віку для мобілізації з 60 до 55 років. Відомо, що цю ідею також підтримують і у Генштабі ЗСУ.