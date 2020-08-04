Анастасия Луговая, которую избили и пытались изнасиловать в поезде Киев – Мариуполь, рассказала, в каком она сейчас состоянии, что со здоровьем, а также новые подробности нападения. По ее словам, злоумышленник все планировал и продумал заранее.

Четвертый день болит голова, обезболивающие лекарства помогают ненадолго. Проблемы сейчас и с челюстью, и с носом, и с ухом, с которого напавший сорвал серьги. Обо всем этом рассказала Анастасия Луговая в своих постах в инстаграме.

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Также Луговая описала новые подробности нападения. Женщина уверяет, что злоумышленник делал все осознанно и продумал каждую деталь: "Это не псих, а маньяк, которому, я надеюсь, все легко с рук не сойдет!"

Нападавший – не сумасшедший, а маньяк

Мужчина, планируя избежать ответственности, перенес вещи из своего купе в купе Луговой, пока та с сыном скрывались у проводницы. При этом он внимательно изучил вещи женщины, ее документы, забрал деньги и паспорт. А потом пошел к начальнику поезда и проводникам и заявил им, что знает Луговую.

Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана, и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Представьте!

– возмущена пострадала.

Более того, потом в полиции нападавший предлагал взятку мужу Анастасии, чтобы семья не писала заявление. "Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов вперед!" – убеждена Луговая.

"Я хочу, чтобы он получил по полной! А не просто отсидел на курорте в психушке несколько лет", – подытожила она.

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Действия нападавшего – отлаженная схема

Луговая считает, что действия нападающего – "налаженная отработана система".

Он бьет девушку сразу, чем запугивает. Далее звучат фразы: "Будь ласковой, иначе сделаю хуже". И девушка делает все, потому что боится боли. Мерзавец издевается, как хочет, а после приезда в Киев оставляет полуживую, даже или мертвую, в купе, сам же просто выходит,

– написала Луговая.

Затем, когда жертву найдут, никто не знает даже, кто виноват. Ведь злоумышленник ехал без билета. И таким образом "он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки".