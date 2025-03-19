03:56, 19 марта

Один из дронов упал на крышу Краснопольской больницы. По предварительной информации, люди не пострадали.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Продолжаются эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы, как сообщила областная власть.