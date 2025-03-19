О главных событиях дня по состоянию на 19 марта, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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На Сумщине вражеский БпЛА упал на крышу больницы
Один из дронов упал на крышу Краснопольской больницы. По предварительной информации, люди не пострадали.
На месте работают аварийно-спасательные службы. Продолжаются эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы, как сообщила областная власть.
На Кубани горел НПЗ
БпЛА атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Предварительно, беспилотники нанесли удар по местной нефтебазе.
Местные жители писали о 5 или 6 громких взрывах над городом. И дальше, традиционно, "падение обломков" вызвало "вспышку в районе НПЗ". Впрочем, официальной информации от властей Кубани пока не было.
В результате атаки на Киевщину есть раненый и разрушения
Есть попадание в Бучанском районе.
Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь,
– говорится в сообщении.
Кроме того, предварительно в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. Также удалось ликвидировать пожары трех таунхаусов.