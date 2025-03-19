Какие произошли изменения на линии фронта можно увидеть на обновленных картах. Основное из сводки Института изучения войны пересказывает 24 Канал.
Смотрите также Путин пытается склонить Трампа к уступкам, что выгодны России, – ISW
Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 19 марта
- Россияне пересекали границу в Сумской области. Геолокационные кадры от 16 марта показывают, что они продвинулись в юго-западную Басовку.
- Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вдоль границы Сумской и Белгородской областей. ISW не прокомментировал достоверность этих заявлений.
- На Харьковском направлении продвижений у россиян не было, на Купянском направлении также, как и на Боровую. Но на Лиманском направлении они имели успехи – продвинулись в лесистой местности к западу от Балки Журавки, что к северо-востоку от Лимана.
- На Северском направлении россияне не продвигались, но в городе Часов Яр незначительно продвинулись по улице Чехова.
Боевые действия в Украине и России за 18 марта / Карты ISW
- Торецкое направление. Российские войска продвинулись в северной части Торецка, к зданию на шахте "Центральная" в западной части города, немного севернее Новобахмутовки южнее Торецка, и северо-восточнее Дружбы, что восточнее Торецка.
- На Покровском направлении у оккупантов успехов не было, а вот на Кураховском успехи имели обе армии. Геолокационные кадры за 17 марта показывают, что ВСУ продвинулись в центр Константинополя к западу от Курахово, а российские – на юго-запад от Константинополя.
- На направлении Великой Новоселки россияне не продвинулись. Так же на Херсонщине.
- Но российские войска продвинулись в западной части Запорожской области на фоне усиления своих наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры от 18 марта показывают, что это произошло в восточном Степном, что к востоку от Каменского.