02:35, 19 березня

Є влучання у Бучанському районі.

Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, попередньо у трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. Також вдалося ліквідувати пожежі трьох таунхаусів.