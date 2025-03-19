Про головні події дня станом на 19 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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На Сумщині ворожий БпЛА впав на дах лікарні
Один із дронів упав на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Тривають евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні, як повідомила обласна влада.
На Кубані горіла НПЗ
БпЛА атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Попередньо, безпілотники завдали удару по місцевій нафтобазі.
Місцеві жителі писали про 5 чи 6 гучних вибухів над містом. І далі, традиційно, "падіння уламків" спричинило "спалах у районі НПЗ". Утім, офіційної інформації від влади Кубані наразі не було.
Внаслідок атаки на Київщину є поранений та руйнування
Є влучання у Бучанському районі.
Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, попередньо у трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. Також вдалося ліквідувати пожежі трьох таунхаусів.