Нападение на Анастасию Луговую в поезде: в Укрзализныце объяснили, кто виноват
В Укрзализныце отметили, что в том, что мужчина без билета попал в вагон, виновата проводница поезда Мариуполь – Киев. Ведь это привело к тому, что Виталий Рудзько, который ехал "зайцем", жестоко избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую.
Проводница не подтверждает, что брала деньги у Рудзько
Проводница информации о том, что она взяла деньги у Рудзько за безбилетный проезд, не подтвердила. Об этом сообщил директор пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Толкачев, передает Hromadske.
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Проводница виновата в том, что на станции Пятихатки – Стыковая сел тот посторонний человек в данный поезд, проводница не контролировала посадку в данный вагон. Посторонний человек проник в данный вагон, нашел свободное купе и в нем разместился. Билета никакого не было,
– подчеркнул представитель Укрзализныци.
Пассажир сначала должен обращаться к проводнику
В компании отмечают, на такие случаи у персонала есть специальные инструкции. С проблемами пассажир должен обращаться к проводнику, а тот, в свою очередь, обязан информировать начальника поезда. Он и вызывает полицию.
Опыта борьбы у него (начальника поезда – 24 канал) нет. Но он предложит этому лицу (злоумышленнику – 24 канал) изолироваться,
– отметил Толкачев.
Компания ведет переговоры со страховщиками о компенсации
Что касается компенсации, которую должна получить потерпевшая Анастасия Луговая, то пока ведут переговоры со страховой компанией. Страховщики, с которыми имеет договор Укрзализныця, должны компенсировать затраты потерпевшей на лечение.
В Укрзализныце говорят, что раньше в поезде Киев – Донецк были вагоны отдельно для мужчин и женщин, однако они не пользовались спросом. Однако из-за такого ужасного инцидента такое нововведение может быть актуальным.
Коротко о нападении на женщину в поезде:
- Происшествие случилось в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев.
- В купе, в котором спали журналистка Анастасия Луговая с ребенком пробрался нетрезвый мужчина – Виталий Рудзько.
- Он несколько раз ударил женщину по голове.
- От криков женщины проснулся ее сын, нападавший хотел ударить и его, но Луговая просила этого не делать и предложила нападавшему перейти в другое купе.
- Впоследствии женщине удалось вырваться от злоумышленника, она просила о помощи и стучала в разные купе, впрочем, на нее не реагировали.
- Следовательно, приютить ее смогла проводница другого вагона, тогда же об инциденте сообщили начальнику поезда, который приказал охранять Рудзько до прибытия в столицу.
- В Киеве мужчину задержали правоохранители. В тот же день ему избрали меру пресечения – два месяца содержания под стражей без права внесения залога.