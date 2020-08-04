В Укрзализныце отметили, что в том, что мужчина без билета попал в вагон, виновата проводница поезда Мариуполь – Киев. Ведь это привело к тому, что Виталий Рудзько, который ехал "зайцем", жестоко избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую.

Проводница не подтверждает, что брала деньги у Рудзько

Проводница информации о том, что она взяла деньги у Рудзько за безбилетный проезд, не подтвердила. Об этом сообщил директор пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Толкачев, передает Hromadske.

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Проводница виновата в том, что на станции Пятихатки – Стыковая сел тот посторонний человек в данный поезд, проводница не контролировала посадку в данный вагон. Посторонний человек проник в данный вагон, нашел свободное купе и в нем разместился. Билета никакого не было,

– подчеркнул представитель Укрзализныци.

Пассажир сначала должен обращаться к проводнику

В компании отмечают, на такие случаи у персонала есть специальные инструкции. С проблемами пассажир должен обращаться к проводнику, а тот, в свою очередь, обязан информировать начальника поезда. Он и вызывает полицию.

Опыта борьбы у него (начальника поезда – 24 канал) нет. Но он предложит этому лицу (злоумышленнику – 24 канал) изолироваться,

– отметил Толкачев.

Компания ведет переговоры со страховщиками о компенсации

Что касается компенсации, которую должна получить потерпевшая Анастасия Луговая, то пока ведут переговоры со страховой компанией. Страховщики, с которыми имеет договор Укрзализныця, должны компенсировать затраты потерпевшей на лечение.

В Укрзализныце говорят, что раньше в поезде Киев – Донецк были вагоны отдельно для мужчин и женщин, однако они не пользовались спросом. Однако из-за такого ужасного инцидента такое нововведение может быть актуальным.

Обратите внимание! Ранее в Укрзализныце сообщили, что из-за избиения Анастасии Луговой уволили проводницу поезда, начальника поезда и еще нескольких человек.

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