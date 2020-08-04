Напад в поїзді на Анастасію Лугову: через інцидент Укрзалізниця звільнила з роботи працівників
Провідника вагону, де стався напад на журналістку Анастасію Лугову, звільнили. Його в Укрзалізниці звинуватили у недбалості, через яку Віталій Рудзько проник у вагон без квитка та спробував зґвалтувати жінку. Окрім того, без своєї посади залишиться начальник потяга, що курсував за маршрутом Маріуполь – Київ та ще низка працівників.
Відтак, Укрзалізниця провела оперативне службове розслідування, в результаті якого й звільнили провідника. Про це передає пресслужба перевізника.
Тим часом Напад у потязі: Геращенко пропонує поставити у вагонах камери спостереження
Встановлено, що на станції П’ятихатки – Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце. Близько 3:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, яка передбачена в таких випадках,
– мовиться у повідомленні.
Кого звільнять з роботи через інцидент:
- Провідника вагона, де стався напад;
- Начальника поїзда;
- Інструктора поїзних бригад;
- Старшого майстра вагонного депо резерву провідників;
- Заступника начальника Маріупольського вагонного депо.
Крім того, в Укрзалізниці провели додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому.
"Укрзалізниця вкотре наголошує на нагальній необхідності поновлення супроводу поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів", – зазначають у компанії.
Що відомо про напад на жінку у поїзді Укрзалізниці:
- Подія трапилася в ніч на 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва.
- До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною пробрався нетверезий чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від цих ударів вона прокинулась.
- Від криків жінки прокинувся її малолітній син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова просила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе, втім, на неї не реагували.
- Відтак, прихистити її змогла провідниця іншого вагону, тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття у столицю.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Того ж дня йому обрали запобіжний захід.