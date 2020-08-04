Провідника вагону, де стався напад на журналістку Анастасію Лугову, звільнили. Його в Укрзалізниці звинуватили у недбалості, через яку Віталій Рудзько проник у вагон без квитка та спробував зґвалтувати жінку. Окрім того, без своєї посади залишиться начальник потяга, що курсував за маршрутом Маріуполь – Київ та ще низка працівників.

Відтак, Укрзалізниця провела оперативне службове розслідування, в результаті якого й звільнили провідника. Про це передає пресслужба перевізника.

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Встановлено, що на станції П’ятихатки – Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце. Близько 3:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, яка передбачена в таких випадках,

– мовиться у повідомленні.

Кого звільнять з роботи через інцидент:

Провідника вагона, де стався напад;

Начальника поїзда;

Інструктора поїзних бригад;

Старшого майстра вагонного депо резерву провідників;

Заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Крім того, в Укрзалізниці провели додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому.

"Укрзалізниця вкотре наголошує на нагальній необхідності поновлення супроводу поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів", – зазначають у компанії.

Що відомо про напад на жінку у поїзді Укрзалізниці: