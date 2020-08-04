Проводника вагона, где произошло нападение на журналистку Анастасию Луговую, уволили. Его в Укрзализныце обвинили в халатности, из-за которой Виталий Рудзько проник в вагон без билета и попытался изнасиловать женщину. Кроме того, без своей должности останется начальник поезда, следовавшего по маршруту Мариуполь – Киев и еще ряд сотрудников.

"Укрзализныця" провела оперативное служебное расследование, в результате которого и уволили проводника. Об этом передает пресс-служба перевозчика.

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Установлено, что на станции Пятихатки – Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, человек самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место. Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях,

– говорится в сообщении.

Кого уволят с работы из-за инцидента:

Проводника вагона, где произошло нападение;

Начальника поезда;

Инструктора поездных бригад;

Старшего мастера вагонного депо резерва проводников;

Заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

Кроме того, в "Укрзализныце" провели дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем.

""Укрзализныця" в очередной раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", – отмечают в компании.

Что известно о нападении на женщину в поезде "Укрзализныци":