Нападение в поезде на Анастасию Луговую: из-за инцидента Укрзализныця уволила сотрудников
Проводника вагона, где произошло нападение на журналистку Анастасию Луговую, уволили. Его в Укрзализныце обвинили в халатности, из-за которой Виталий Рудзько проник в вагон без билета и попытался изнасиловать женщину. Кроме того, без своей должности останется начальник поезда, следовавшего по маршруту Мариуполь – Киев и еще ряд сотрудников.
"Укрзализныця" провела оперативное служебное расследование, в результате которого и уволили проводника. Об этом передает пресс-служба перевозчика.
Между тем Нападение в поезде: Геращенко предлагает поставить в вагонах камеры наблюдения
Установлено, что на станции Пятихатки – Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, человек самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место. Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях,
– говорится в сообщении.
Кого уволят с работы из-за инцидента:
- Проводника вагона, где произошло нападение;
- Начальника поезда;
- Инструктора поездных бригад;
- Старшего мастера вагонного депо резерва проводников;
- Заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.
Кроме того, в "Укрзализныце" провели дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем.
""Укрзализныця" в очередной раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", – отмечают в компании.
Что известно о нападении на женщину в поезде "Укрзализныци":
- Происшествие случилось в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев.
- В купе, в котором спала журналистка Анастасия Луговая с ребенком пробрался нетрезвый мужчина – Виталий Рудзько.
- Он несколько раз ударил женщину по голове. От этих ударов она проснулась.
- От криков женщины проснулся ее малолетний сын, нападавший хотел ударить и его, но Луговая просила этого не делать и предложила нападавшему перейти в другое купе.
- Впоследствии женщине удалось вырваться от злоумышленника, она просила о помощи и стучала в разные купе, впрочем, на нее не реагировали.
- Поэтому, приютить ее смогла проводница другого вагона, тогда же об инциденте сообщили машинисту, который приказал охранять Рудзька до прибытия в столицу.
- В Киеве мужчину задержали правоохранители. В тот же день ему избрали меру пресечения.