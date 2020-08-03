Задля безпеки пасажирів Укрзалізниця може користуватись не лише послугами поліції, а й приватних охоронних фірм, що працюватимуть за контрактом. Закон цьому не суперечить.

Приставити поліцейського до кожного вагона неможливо, наголосив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі сніданку "1+1".

Важливо: Напад на Анастасію Лугову у поїзді: хто має виплатити компенсацію

Я виступаю за те, аби у кожному вагоні Укрзалізниці були камери спостереження, які б усе фіксували. Щоб у будь-якому випадку можна було знайти злочинця з більшою вірогідністю, ніж зараз,

– підкреслив Антон Геращенко.

Офіційного звернення від Укрзалізниці до поліції не було. В МВС розглянуть його, як тільки воно з'явиться.

Що відомо про побиття жінки у потязі Київ – Маріуполь

У ніч на 1 серпня до купе потяга Київ – Маріуполь, де перебувала Анастасія Лугова з 6-річним сином, увірвався напівоголений чоловік. Він почав чіплятись до жінки та бити її, намагаючись згвалтувати. Жінка з сином втекла і знайшла порятунок в купе провідниці.

Начальник поїзду дав розпорядження, щоб невідомого охороняли та не дали змогу йому втекти. Адже той погрожував натиснути стоп-кран, вибити вікно. Однак чоловік потерпілої Володимир Захаренков каже, що зловмисник їхав у цьому потязі "зайцем", через це провідники не хотіли викликати поліцію. А правоохоронців викликав сам Володимир.

Коли потяг зранку прибув до Києва, зловмисника затримала поліція. Потерпіла отримала струс мозку, перелом щелепи та численні гематоми на голові.

Яке покарання загрожує зловмиснику

Нападником виявився мешканець Запоріжжя Віталій Рудзько. Він може потрапити до в'язниці на 7 років. Зараз чоловіка відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.