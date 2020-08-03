Для безопасности пассажиров Укрзализныця может пользоваться не только услугами полиции, но и частных охранных фирм, которые будут работать по контракту. Закон этому не противоречит.

Приставить полицейского к каждому вагону невозможно, отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Завтрака "1 + 1".

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Я выступаю за то, чтобы в каждом вагоне Укрзализныци были камеры наблюдения, которые бы все фиксировали. Чтобы в любом случае можно было найти преступника с большей вероятностью, чем сейчас,

– подчеркнул Антон Геращенко.

Официального обращения от Укрзализныци в полицию не было. В МВД рассмотрят его, как только оно появится.

Что известно об избиении женщины в поезде Киев – Мариуполь

В ночь на 1 августа в купе поезда Киев – Мариуполь, где находилась Анастасия Луговая с 6-летним сыном, ворвался полуобнаженный мужчина. Он начал цепляться к женщине и избивать ее, пытаясь изнасиловать. Женщина с сыном сбежала и нашла спасение в купе проводницы.

Начальник поезда дал распоряжение, чтобы неизвестного охраняли и не позволили ему убежать. Ведь тот угрожал нажать стоп-кран, выбить окно. Однако муж потерпевшей Владимир Захаренков говорит, что злоумышленник ехал в этом поезде "зайцем", поэтому проводники не хотели вызвать полицию. А правоохранителей вызвал сам Владимир.

Когда поезд утром прибыл в Киев, злоумышленника задержала полиция. Пострадавшая получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.

Какое наказание грозит злоумышленнику

Нападавшим оказался житель Запорожья Виталий Рудзько. Он может попасть в тюрьму на 7 лет. Сейчас мужчину отправили под стражу в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.