Российские СМИ пишут, что губернатор Волгоградской области подтвердил, что среди сотрудников ИЧ-19 есть погибшие. Сначала писали о 4, а впоследствии уточнили, что погибших 3, передает 24 Канал.

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Также нескольких захватили в заложники

В частности, известно, что в захваченной колонии в Суровикине погиб начальник УФСИН России по Волгоградской области полковник внутренней службы Сергей Николаевич Коновалов. При этом официально об этом не сообщалось.

Также 8 сотрудников в волгоградской ИЧ-19 были захвачены в заложники. Четверо из них получили ранения. Их госпитализировали.

Во время проведения операции по освобождению заложников все четверо преступников ликвидированы.

Среди погибших сотрудник ФСИН – 25-летний Сергей Гордополов.

Его доставили в реанимацию с множественными ранами головы, закрытой черепно – мозговой травмой, открытыми порезами спины.