В дипломатическом ведомстве призвали украинцев воздержаться от поездок в Эквадор. В МИД Украины отметили, что предлагают не спешить с путешествием в страну до тех пор, пока не стабилизируется ситуация безопасности.

Читайте также Из самой жесткой тюрьмы Эквадора скрылся лидер мафии: в стране объявили чрезвычайное положение

Что делать украинцам в Эквадоре

Украинцам, находящиеся на территории Эквадора, рекомендуют:

избегать мест массового скопления людей;

не участвовать в демонстрациях;

неукоснительно соблюдать меры безопасности;

выполнять законные требования правоохранительных органов;

отслеживать сообщения местных органов власти о дальнейшем развитии ситуации;

не оставлять места своего проживания без крайней необходимости;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Если граждане Украины на территории Эквадора попадают в чрезвычайную ситуацию, угрожающую жизни и здоровью, в МИД рекомендуют без промедлений обратиться в Посольство Украины в Республике Перу:

по номеру телефона +51 993 458 779;

+51 993 458 779; адрес электронной почты consul_pe@mfa.gov.ua;

consul_pe@mfa.gov.ua; круглосуточная "горячая линия" МИД Украины +38 044 238 1588;

+38 044 238 1588; адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

В Эквадоре ввели комендантский час

Обратим внимание, что президент Даниэль Нобоа подписал указ №110. Он предполагает введение чрезвычайного положения. Его цель – защита и обеспечение безопасности и неприкосновенности, а также других прав граждан, общественного порядка, социального мира и конституционного строя.

Согласно чрезвычайному положению, предполагается мобилизация полиции и вооруженных сил. Их привлекут для борьбы с нарушениями порядка внутри страны.

Также вводится комендантский час. Она направлена на ограничение собраний и действий, которые могут взорвать общественный порядок.

Известно, что будет действовать комендантский час ежедневно с 23:00 до 05:00. Исключение будут базовые услуги, здравоохранение, ключевые сектора экономики, которые являются стратегическими для производства страны, а также журналисты.

Также указ №110 предусматривает, что чрезвычайное положение в стране продлится 60 дней.

Что произошло в Эквадоре

Чрезвычайное положение Даниэль Нобоа объявил из-за бегства из тюрьмы одного из самых известных предводителей наркобанд страны Адольфо Масиаса. Он – лидер банды Los Choneros.

Мужчина отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional. Попал за решетку за торговлю наркотиками и убийство. Известно, что он скрылся в тот день, когда его должны были перевести в тюрьму строгого режима в Гуаякиле.

После этого на местный телеканал TC Television в городе Гуаякиль ворвалась группа вооруженных людей в масках. Они устроили штурм здания и взяли ведущих в заложники прямо во время прямого эфира.