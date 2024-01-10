После того, как стало известно о бегстве лидера мафии, в Эквадоре начались массовые беспорядки, а неизвестные захватили заложников в телестудии.

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В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение на 60 дней. Причиной тому стало бегство лидера мафии из тюрьмы. Отныне в стране действует комендантский час, а также запрещенное публичное собрание. Режим чрезвычайного положения также позволяет военным и стражам порядка взять под прямой контроль все тюрьмы в стране.

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Нобоа также подчеркнул, что власти не собираются уступать требования мафии, а "наркотеррористической группировке" не удастся запугать страну.

К слову, пока окончательно неизвестно, сбежал ли лидер мафии из тюрьмы или скрывается где-то на ее территории. Исчезновение "Фито" заметили в воскресенье. Тогда его начали искать по всему крылу, но так и не нашли. Кроме того, сообщают, что из другой тюрьмы также скрылся Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую мафиозную банду "Лос-Лобос".

В стране начались беспорядки

После того, как стало известно о бегстве "Фито" в Эквадоре, начались беспорядки. Сообщается, что в стране неизвестные вооруженные люди массово захватывают заложников. В частности, бандиты проникли в Гуаякильский университет и пытались захватить в заложники студентов и преподавателей.

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Кроме того, на улицах начались стычки между силовиками и бандитами. По сети ходят кадры, как неизвестные поджигают автомобили. Поэтому президент Эквадора также заявил о "внутреннем вооруженном конфликте".

Пока известно, что по меньшей мере 10 человек стали жертвами массовых беспорядков в стране.

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Чем опасен "Фито"

Лидер мафии Адольфо Массияс Уильямар "Фито" отсидел в тюрьме 12 лет. Его держали в тщательно охраняемой Региональной тюрьме в Гуаякиле. Его также подозревают в том, что он убил кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Кроме того, его обвинили в убийстве предыдущего лидера Эквадора Хорсе Луиса Самбрано.

"Фито" и раньше убегал из тюрьмы. В 2013 году ему и еще 17 заключенным удалось выбраться из La Roca. Преступники переправились через реку и таким образом скрылись. Лидера мафии удалось задержать через 44 месяца – он вместе с братом скрывался в доме матери.

Мафия "Лос Чонерос", лидером которой является Фито", в основном занимается наркоторговлей и рэкетом. Также они сотрудничают с мощным мексиканским картелем Синалоа.