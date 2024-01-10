Инцидент произошел во вторник, 9 января. Люди в масках взяли сотрудников телеканала в заложники.

Читайте также В Эквадоре убили кандидата в президенты Вильявисенсио: момент попал на видео

Что произошло в прямом эфире

Соцсетями распространяются кадры с места событий, снятые очевидцами с экранов своих телевизоров. На одном из видео можно увидеть не менее 6 вооруженных людей в масках. Они направляли оружие на ведущих и заставили работников телеканала лечь на пол. Один из этих мужчин ударил заложника по голове.

В Эквадоре захватили телеканал: смотрите видео



На другом видео другой мужчина в маске держал смартфон у уха и заставлял ведущего обратиться к зрителям. Можно услышать, как нападавший сказал фразу "нет полиции". По всей вероятности, он предостерег заложников и зрителей от вызова правоохранителей на место событий. Однако спецназовцы уже отреагировали на инцидент.

Вооруженные нападавшие угрожают ведущим: смотрите видео



В настоящее время сигнал прямой трансляции уже недоступен. Очевидцы сообщали, что на фоне можно было услышать выстрелы и крики.

Что этому предшествовало

Главарь очень большой преступной группировки Los choneros Адольфо Масияс Уильямар по прозвищу Фито сбежал из тюрьмы, в которой он уже отсидел 12 лет. По данным местных СМИ, Los choneros фактически контролируют большую часть региональной тюрьмы в Гуаякиле, где Фито отбывал наказание.

После этой новости в нескольких тюрьмах произошли бунты. Также Эквадор всколыхнула волна насилия и похищений. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел в своей стране чрезвычайное положение на 60 дней и комендантский час, чтобы прекратить беспорядки.

Что еще произошло в Эквадоре