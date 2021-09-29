Конфликт возник между бандами "Лос Лобос" и "Лос Чонерос". Полиции понадобилось 5 часов, чтобы взять ситуацию под контроль.
Интересно В Беларуси во время спецоперации убили силовика КГБ: режим диктатора обвинил оппозицию
Стреляли из окон тюрьмы
Заключенные стреляли как и в помещении, так и из окон по всем, кто был на территории. Тюремный персонал пришлось эвакуировать. Погибли 24 заключенных, еще 48 получили ранения. Их госпитализировали.
Стрельба в эквадорской тюрьме: жуткое видео
Однако, это уже не первый подобный случай в стране. В июле этого года президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение из-за серии тюремных конфликтов. Погибли около 1 000 заключенных. Самой кровавой была стрельба в феврале 2021 года, когда погибли 79 человек.
Последние громкие случаи стрельбы
- 20 сентября 2021 года в Перми студент первого курса юридического факультета открыл огонь из дробовика в здании университета. Погибли 6 человек.
- В Казахстане мужчина, воевавший на Донбассе на стороне боевиков, расстрелял 5 человек.
- В США в супермаркете мужчина открыл огонь по людям. в результате один человек погиб, еще 12 ранены.