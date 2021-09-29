Конфликт возник между бандами "Лос Лобос" и "Лос Чонерос". Полиции понадобилось 5 часов, чтобы взять ситуацию под контроль.

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Стреляли из окон тюрьмы

Заключенные стреляли как и в помещении, так и из окон по всем, кто был на территории. Тюремный персонал пришлось эвакуировать. Погибли 24 заключенных, еще 48 получили ранения. Их госпитализировали.

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Однако, это уже не первый подобный случай в стране. В июле этого года президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение из-за серии тюремных конфликтов. Погибли около 1 000 заключенных. Самой кровавой была стрельба в феврале 2021 года, когда погибли 79 человек.

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