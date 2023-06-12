Возмутительное видео появилось на официальном аккаунте высочайшего небоскреба планеты. Не менее возмутительна и подпись, которая сопровождает эти кадры.

Обратите внимание Данилов рассказал об интересном подарке Медведеву на день временно существующей России.

Российский гимн и "богатая история"

Видео, на котором виден Буржд Халифа в цветах флага страны-террористов, сопровождает российский гимн. В Дубаях на самом высоком небоскребе в мире решили изобразить цвета флага, под которым террористы захватывали земли суверенного государства. Цветами геноцида и цветами оккупации.

В подписи к видео цинизму не меньше. Там решили спеть россиянам дифирамб о "великой истории, культуре и достижениях".

Сегодня вечером Бурдж Халифа чествует богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, вымощенного единством и процветанием,

– говорится в сообщении.

Бурдж Халифа поздравляет россиян с днем страны-террориста: возмутительное видео

Украинцы в комментариях уже выразили свое возмущение, мол, какие достижения у россиян? Тысячи убитых украинцев, разрушенные города и села или одна из самых больших за последние десятилетия техногенных катастроф, которую устроили террористы, взорвав 6 июня Каховскую ГЭС?

Однако и россиян в комментариях хватает. Пока кто-то считает, что "это все Путин", россияне полностью поддерживают войну, восхищаются жестом из Дубаев и утверждают, что у украинцев подгорает из-за того, что якобы нашего флага на небоскребе никогда не было и не будет. Справедливости ради должны сказать, что в сине-желтые цвета Будрж Халифа подсветили 24 августа 2021 – на 30-летие восстановления Независимости Украины. Но это никак не изменяет ситуацию, которая возникла сейчас.