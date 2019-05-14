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      Burisma Group и Atlantic Council провели ежегодную конференцию по безопасности

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      Burisma Group и Atlantic Council провели ежегодную конференцию по безопасности

      Эксперты выделили энергетическую безопасность как важную составляющую безопасности Украины в целом.

      В понедельник, 13 мая, в Харькове состоялась ежегодная конференция по безопасности – "Усиление кибербезопасности Украины". Организаторами конференции выступили крупнейший американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений Atlantic Council, Евразийский центр имени Дину Патричи и международная энергетическая группа Burisma.

      Уже второй раз в Харькове собрались политики, дипломаты, представители крупного бизнеса и медиа-эксперты, чтобы привлечь внимание международных инвесторов к потенциалу экономики Украины, к построению энергетически независимого государства, к инвестиционным возможностям Харьковской области, на примере которой показать, как развивается американо-украинское партнерство на уровне государства и бизнеса.

      Пять лет назад Украина приступила к осуществлению амбициозной программы экономических и финансовых реформ при активной поддержке Международного валютного фонда (МВФ) и трансатлантических партнеров. Несмотря на то, что Украина сталкивается с многочисленными политическими и экономическими вызовами, инвестиционный потенциал Украины остается огромным. Страна является одним из крупнейших рынков в Европе с огромными природными ресурсами. Украина демонстрирует самый большой инвестиционный потенциал в последние годы, но по-прежнему сталкивается со структурными проблемами в экономике, которые требуют пристального внимания со стороны государства и общества. Какая дорожная карта должна быть сформирована Украиной на ближайшие годы, чтобы стать инвестиционной Меккой в Европе? Сможет ли Украина обеспечить свою энергетическую безопасность и каково будущее американо-украинских отношений?

      Участники нынешней конференции обсудили вопросы киберугроз как внутри Украины, так и за ее пределами. Учитывая, что технологическое развитие опережает процесс разработки мер безопасности, глобальные и локальные киберугрозы будут только увеличиваться. Это ставит под угрозу демократические ценности и достижения гражданского общества.

      Гостями и спикерами конференции стали: Александр Квасьневский, Президент Польши (1995-2005); Джон Хербст, 5-й Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом Совете США; Кеннет Гирс, кибер-аналитик, старший научный сотрудник Центра стратеги и безопасности Scowcroft при Атлантическом Совете США; Алина Полякова, научный сотрудник Института Брукингса; Иренеуш Бил, генеральный секретарь Европейского совета по толерантности и примирению, директор Фонда Александра Квасьневского Amicus Europae и другие.
       
      «Мы должны выработать общие правила защиты от кибератак в едином европейском пространстве», - отметил Александр Квасьневский.

      По словам Алины Поляковой, кибервойна - это уже не будущее, а реальность, с которой нужно работать на государственном уровне уже сегодня. «Мы должны прогнозировать риски и последствия таких атак как со топоры государств, так и со стороны частных лиц», - отметила Алина Полякова.

      В конференции также принял участие Джозеф Кофер Блэк, экс-руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ (1999-2002 гг.) и Посол по особым поручениям по борьбе с терроризмом (2002-2004 гг.) Госдепартамента США. Джозеф Кофер Блэк является экспертом по кибербезопасности, национальной безопасности и международным отношениям.

      После официальной части мероприятия представители Atlantic Council и международные гости посетили газовые месторождения Burisma Group.

      Одной из ключевых составляющих безопасности является энергетическая безопасность. Харьковская область – лидер в Украине по добыче углеводородов и энергетического потенциала, а также крупнейший плательщик налогов в государственный бюджет страны.

      Это стало одной из причин выбора Харькова как локации для обсуждения темы безопасности. После официальной части мероприятия гости побывали на буровой, где идет бурение скважины Burisma Group глубиной 6000 метров – там представлено новейшее американское оборудование, что позволяет бурить скважины глубиной около 10000 метров.

      По словам Джозефа Кофер Блэка, газ остается стратегическим ресурсом для Украины и безопасность его промышленной добычи важна как для страны, так и для людей, которые работают на месторождениях или живут в непосредственной близости от мест, где добывают газ. Тем более, когда речь идет об американском оборудовании и современных технологиях добычи природного газа. В частности, он посетил Водяновске месторождение, где ведется бурение скважин американским оборудованием и работают американские консультанты. Джозеф Кофер Блэк отметил высокий уровень организации добычи, заботу о сотрудниках и вкусную "полевую" кухню, блюдами которой угощали международных гостей.

      "На Харьковский регион сегодня приходится более 40% добычи природного газа в стране. Важную роль в разработке месторождений области занимает Burisma Group. Только в прошлом году Группа с Харьковской области в госбюджет перечислила 1,35 млрд грн налоговых платежей. Причем 71 млн грн – в местные бюджеты региона. На примере области мы показываем success stories инвестиционной истории страны, когда украинский опыт и иностранные технологии меняют не только промышленный ландшафт страны, но и восстанавливают социальную инфраструктуру в небольших городах и селах Украины", – отметил советник Совета директоров Burisma Group, глава правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины Вадим Пожарский.

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      Теги: Новости Украины Кибербезопасность
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