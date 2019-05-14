Burisma Group і Atlantic Council провели щорічну конференцію з безпеки

Експерти виділили енергетичну безпеку як важливу складову безпеки України в цілому.

У понеділок, 13 травня, в Харкові відбулася щорічна конференція з безпеки – "Посилення кібербезпеки України". Організаторами конференції виступили найбільший американський неурядовий аналітичний центр в області міжнародних відносин Atlantic Council, Євразійський центр імені Діну Патричі і міжнародна енергетична група Burisma.

Уже вдруге в Харкові зібралися політики, дипломати, представники великого бізнесу і медіа-експерти, щоб привернути увагу міжнародних інвесторів до потенціалу економіки України, до побудови енергетично незалежної держави, до інвестиційних можливостей Харківської області, на прикладі якої показати – як розвивається американо-українське партнерство на рівні держави і бізнесу.

П'ять років тому Україна почала реалізацію амбітної програми економічних і фінансових реформ при активній підтримці Міжнародного валютного фонду (МВФ) і трансатлантичних партнерів. Незважаючи на те, що Україна стикається з численними політичними і економічними викликами, інвестиційний потенціал України залишається величезним. Країна є одним з найбільших ринків в Європі з величезними природними ресурсами. Україна демонструє найбільший інвестиційний потенціал в останні роки, але як і раніше зіштовхується зі структурними проблемами в економіці, які вимагають пильної уваги з боку держави та суспільства. Яка дорожня карта повинна бути сформована України на найближчі роки, щоб стати інвестиційною Меккою в Європі? Чи зможе Україна забезпечити свою енергетичну безпеку і яке майбутнє американо-українських відносин?

Учасники нинішньої конференції обговорили питання кіберзагроз як всередині України, так і за її межами. З огляду на те, що технологічний розвиток випереджає процес розробки заходів безпеки, глобальні та локальні кіберзагрози будуть тільки збільшуватися. Це ставить під загрозу демократичні цінності та досягнення громадянського суспільства.

Гостями та спікерами конференції стали: Олександр Кваснєвський, Президент Польщі (1995-2005); Джон Гербст, 5-й Надзвичайний і повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США; Кеннет Гірс, кібер-аналітик, старший науковий співробітник Центру стратеги і безпеки Scowcroft при Атлантичній Раді США; Аліна Полякова, науковий співробітник Інституту Брукінгса; Іренеуш Біл, генеральний секретар Європейської ради з толерантності і примирення, директор Фонду Олександра Кваснєвського Amicus Europae і інші.

"Ми повинні виробити загальні правила захисту від кібератак в єдиному європейському просторі", – зазначив Олександр Кваснєвський.

За словами Аліни Полякової, кібервійна – це вже не майбутнє, а реальність, з якою потрібно працювати на державному рівні вже сьогодні. "Ми повинні прогнозувати ризики і наслідки таких атак як із сторони держав, так і з боку приватних осіб", – зазначила Аліна Полякова.

У конференції також взяв участь Джозеф Кофер Блек, екс-керівник Антитерористичного Центру ЦРУ (1999-2002 рр.) і Посол з особливих доручень по боротьбі з тероризмом (2002-2004 рр.) Держдепартаменту США. Джозеф Кофер Блек є експертом з кібербезпеки, національної безпеки і міжнародних відносин.

Із заключним словом на заході виступив Олексій Рвачев, майор поліції і доцент кафедри кібербезпеки Харківського національного університету внутрішніх справ.

Після офіційної частини заходу представники Atlantic Council і міжнародні гості відвідали газові родовища Burisma Group.

Однією з ключових складових безпеки є енергетична безпека. Харківська область – лідер в Україні з видобутку вуглеводнів та енергетичного потенціалу, а також найбільший платник податків до державного бюджету країни.

Це стало однією з причин вибору Харкова як локації для обговорення теми безпеки. Після офіційної частини заходу гості побували на буровій, де йде буріння свердловини Burisma Group глибиною 6000 метрів – там представлено новітнє американське обладнання, що дозволяє бурити свердловини глибиною близько 10000 метрів.

За словами Джозефа Кофер Блека, газ залишається стратегічним ресурсом для України і безпека його промислового видобутку важлива як для країни, так і для людей, які працюють на родовищах або живуть в безпосередній близькості від місць, де добувають газ. Тим більше, коли мова йде про американське обладнання і сучасні технології видобутку природного газу. Зокрема, він відвідав Водяновске родовище, де ведеться буріння свердловин американським устаткуванням і працюють американські консультанти. Джозеф Кофер Блек відзначив високий рівень організації видобутку, турботу про співробітників і смачну "польову" кухню, стравами якої пригощали міжнародних гостей.

"На Харківський регіон сьогодні припадає понад 40% видобутку природного газу в країні. Важливу роль в розробці родовищ області займає Burisma Group. Тільки в минулому році Група з Харківської області до держбюджету перерахувала 1,35 млрд грн податкових платежів. Причому 71 млн грн – до місцевих бюджетів регіону. На прикладі області ми показуємо success stories інвестиційної історії країни, коли український досвід й іноземні технології змінюють не тільки промисловий ландшафт країни, але і відновлюють соціальну інфраструктуру в невеликих містах і селах України", – зазначив радник Ради директорів Burisma Group, глава правління Асоціації газодобувних компаній Україна Вадим Пожарський.