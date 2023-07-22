Местные рассказывали, что не видели столь мощного урагана последние 30 лет. Чудом обошлось без жертв.

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Ненастье повалило более 200 деревьев и разрушило туристический лагерь

Ненастье накрыло весь регион Истрия, однако больше всего пострадал город Новиград, расположенный на берегу Адриатического моря. Как рассказывают свидетели, буря налетела около 15:30 и продолжалась около 15 минут.

За это короткое время непогода полностью разрушила кемпинг, где отдыхали десятки туристов. Мощный ветер с градом повалил десятки деревьев. К слову, руководитель местной пожарно-спасательной службы сообщил, что не помнит такого мощного урагана за последние 30 лет.

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Больше всего пострадал кемпинг Aminess Camp Sirena. К счастью, там обошлось без жертв, а отдыхающие получили только легкие травмы.

На территории базы отдыха упали десятки деревьев. Большинство из них – палатки, дома на колесах и автомобили. Для устранения последствий непогоды местным службам понадобится несколько суток.

Очень пострадал кемпинг Aminess Camp Sirena, чудом обошлось без летальных исходов. На территории базы отдыха упали десятки крупных деревьев, многие из них – на палатки, дома на колесах и автомобили.

Мэр города сообщил, что непогода повалила в регионе около 200 деревьев. В милицию поступило сообщение об исчезновении человека. Пока поиски продолжаются.

Последствия урагана в Хорватии / Фото Goran Sebelic / Cropix

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