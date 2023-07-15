В министерстве сообщили, что еще 14 человек считаются пропавшими без вести. Ведь в стране уже третий день падает дождь, который привел к оползням и переливам дамбы.

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Что известно о непогоде в Южной Корее

По состоянию на 18 часов (09:00 по Гринвичу), 4763 человека были эвакуированы по всей стране, согласно данным Министерства внутренних дел и безопасности, поскольку вода переполнила дамбу в провинции Северный Чхунчхон в субботу (15 июля – 24 Канал) утром,

– говорится в сообщении.

Кроме того, власти провинции сообщили, что в разное время местные органы власти выдавали распоряжение на эвакуацию, которая касалась более 7 тысяч человек.

Ненастье в Южной Корее

Корейское метеорологическое управление предупредило, что 16 июля на Корейском полуострове снова ожидаются сильные дожди. Так что количество эвакуированных будет расти.

В результате непогоды власти остановили движение некоторых поездов, ведь есть оползни и затопление путей. Также падают камни, угрожающие безопасности людей.

Зеленский выразил соболезнования Южной Корее

В Украину 15 июля прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Он встретился с президентом Украины.

Украинский лидер выразил соболезнования от себя лично и от имени всех украинцев в связи с разрушительным наводнением, которое сейчас бурлит в стране в Восточной Азии.

Молния на Говерле унесла жизни мужчины и ребенка

Посреди дня на Говерле 6 июля ударила молния, в результате которой пострадали три человека. В частности мужчина, женщина и 11-летняя девочка.

Когда спасатели прибыли на место, то девочка и мужчина уже были мертвы. Находившаяся с ними женщина пребывала в шоковом состоянии.

Впоследствии в сети показали видео, на котором зафиксировали момент попадания молнии другие туристы.

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