У міністерстві повідомили, що ще 14 людей вважаються зниклими безвісти. Адже у країні вже третій день падає проливний дощ, який призвів до зсувів та переливів дамби.

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Що відомо про негоду в Південній Кореї

Станом на 18 годину (09:00 за Гринвічем), 4763 людини були евакуйовані по всій країні, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ і безпеки, оскільки вода переповнила дамбу в провінції Північний Чхунчхон в суботу (15 липня – 24 Канал) вранці,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, влада провінції повідомила, що в різний час місцеві органи влади видавали розпорядження на евакуацію, що стосувалась понад 7 тисяч людей.

Негода в Південній Кореї

Корейське метеорологічне управління попередило, що 16 липня на Корейському півострові знову очікують сильні дощі. Тож кількість евакуйованих зростатиме.

Внаслідок негоди влада зупинила рух деяких поїздів, адже є зсуви та затоплення колій. Також падає каміння, що загрожують безпеці людей.

Зеленський висловив співчуття Південній Кореї

В Україну 15 липня прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Він зустрівся з президентом України.

Український лідер висловив співчуття від себе особисто та від імені всіх українців у зв'язку з руйнівною повінню, яка зараз вирує в країні у Східній Азії.

Блискавка на Говерлі забрала життя чоловіка та дитини

Посеред дня на Говерлі 6 липня вдарила блискавка, внаслідок якої постраждало троє людей. Зокрема, чоловік, жінка та 11-річна дівчинка.

Коли рятувальники прибули на місце, то дівчинка та чоловік вже були мертві. Жінка, яка була з ними, перебувала в шоковому стані.

Згодом у мережі показали відео, на якому зафіксували момент влучання блискавки інші туристи.

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