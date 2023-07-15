У міністерстві повідомили, що ще 14 людей вважаються зниклими безвісти. Адже у країні вже третій день падає проливний дощ, який призвів до зсувів та переливів дамби.
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Що відомо про негоду в Південній Кореї
Станом на 18 годину (09:00 за Гринвічем), 4763 людини були евакуйовані по всій країні, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ і безпеки, оскільки вода переповнила дамбу в провінції Північний Чхунчхон в суботу (15 липня – 24 Канал) вранці,
– мовиться в повідомленні.
Окрім того, влада провінції повідомила, що в різний час місцеві органи влади видавали розпорядження на евакуацію, що стосувалась понад 7 тисяч людей.
Негода в Південній Кореї
Корейське метеорологічне управління попередило, що 16 липня на Корейському півострові знову очікують сильні дощі. Тож кількість евакуйованих зростатиме.
Внаслідок негоди влада зупинила рух деяких поїздів, адже є зсуви та затоплення колій. Також падає каміння, що загрожують безпеці людей.
Зеленський висловив співчуття Південній Кореї
В Україну 15 липня прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Він зустрівся з президентом України.
Український лідер висловив співчуття від себе особисто та від імені всіх українців у зв'язку з руйнівною повінню, яка зараз вирує в країні у Східній Азії.
Блискавка на Говерлі забрала життя чоловіка та дитини
Посеред дня на Говерлі 6 липня вдарила блискавка, внаслідок якої постраждало троє людей. Зокрема, чоловік, жінка та 11-річна дівчинка.
Коли рятувальники прибули на місце, то дівчинка та чоловік вже були мертві. Жінка, яка була з ними, перебувала в шоковому стані.
Згодом у мережі показали відео, на якому зафіксували момент влучання блискавки інші туристи.
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