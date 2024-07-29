Без электричества остались около 30 тысяч человек. Рижская дума рекомендовала рижанам в понедельник оставаться дома.

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В центральных районах Латвии выпал рекордный объем осадков.

Последствия урагана

Спасатели получили около 600 вызовов. Чаще всего вызовы были связаны с расчисткой дорог от поваленных деревьев и веток.



В результате урагана затруднено движение на дорогах / Фото vivi.lv



В результате непогоды повалены деревья / Фото Delfi

Перекрыто или ограничено движение на нескольких шоссе, нарушено движение поездов и самолетов. Из-за затопленных улиц и поваленных деревьев на многих маршрутах общественного транспорта внесены изменения, также наблюдаются препятствия в движении.

Из-за бури и ее последствий по всей Латвии задерживается доставка прессы и посылок Latvijas pasts. Пришлось отменять много автобусных межрегиональных рейсов.