Без електрики залишилися близько 30 тисяч людей. Ризька дума рекомендувала рижанам у понеділок залишатися вдома.

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У центральних районах Латвії випав рекордний обсяг опадів.

Наслідки буревію

Рятувальники отримали близько 600 викликів. Найчастіше виклики були пов'язані з розчищанням доріг від повалених дерев і гілок.



Унаслідок буревію ускладнено рух на дорогах / Фото vivi.lv



Унаслідок негоди повалені дерева / Фото Delfi

Перекрито або обмежено рух на кількох шосе, порушено рух поїздів і літаків. Через затоплені вулиці і повалені дерева на багатьох маршрутах громадського транспорту внесено зміни, також спостерігаються перешкоди в русі.

Через бурю та її наслідки по всій Латвії затримується доставка преси та посилок Latvijas pasts. Довелось скасовувати багато автобусних міжрегіональних рейсів.