Удар по интересам Франции

Франции придется вывести свои войска из этой стратегически важной африканской страны. Кто будет вместо французских войск в Буркина-Фасо?

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Конечно, что частная военная компания "Вагнера". С помощью ее руководителя Евгения Пригожина российские спецслужбы и Владимир Путин устанавливают контроль над еще одной африканской страной.

Они наносят удар по интересам Франции и Европейского Союза в важной стране.

Зачем Кремлю африканская страна

Россияне получают в свое распоряжение контроль над месторождениями для того, чтобы Путин и его окружение могли обогащаться. Еще одна важная задача Кремля – создание проблем для стран, связанных с африканским континентом древними историческими взаимоотношениями.

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Это и есть функция ЧВК "Вагнера". Там, где официальная Федеральная служба безопасности России не хочет светиться, там куда не собираются сейчас посылать российские войска – теперь действуют вагнеровцы. Теперь там действует именно та организация, которая посылала своих наемников в самые сложные для Вооруженных Сил Украины участки фронта.