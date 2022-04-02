По словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, раненый мужчина уже в больнице, там ему оказывают медицинскую помощь.

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Кроме того, в Бурыне враг обстрелял гражданскую машину, в которой находились люди – двое местных. Их также с огнестрельными ранениями передали медикам.

Сегодня Живицкий сообщил, что российские оккупанты расширяют свое присутствие на территории Сумщины. Там замечено большое количество вражеских войск, проходящих условным "коридором". Через него происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении в Россию.

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