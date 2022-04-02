Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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Он сравнил отпор, который украинские защитники нанесли по вражеским силам на Сумщине в ночь на 2 апреля с Чернобаевкой.

Сегодня ночью на Сумском направлении по тем, кто зашел был нанесен очень мощный удар. Там своя Чернобаевка,

– рассказал Арестович.

Напомним, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в область зашло немалое количество вражеских войск с территории России. Как объяснил Арестович, там происходит ротация.

По словам советника главы ОП, количество вражеских сил, которое сейчас ввели на Сумщину, значительно меньше, чем когда оккупанты пытались захватить Сумы впервые. "Они будут вести оборонительные действия, а мы будем их атаковать", – добавил Арестович.

Кроме того, введение новых войск на территорию Сумщины не означает новой большой угрозы. По мнению Арестовича, это сделали для того, чтобы помешать Украине перебрасывать свои силы на Восток, а также держать нас в напряжении.

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