Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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Він порівняв відсіч, яку українські захисники завдали по ворожих силах на Сумщині у ніч на 2 квітня, із Чорнобаївкою.

Сьогодні вночі на Сумському напрямку по тих, хто зайшов, був нанесений дуже потужний удар. Там своя Чорнобаївка,

– розповів Арестович.

Нагадаємо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що в область зайшла чимала кількість ворожих військ з території Росії. Як пояснив Арестович, там відбувається ротація.

За словами радника очільника ОП, кількість ворожих сил, яку зараз ввели на Сумщину, значно менша, ніж коли окупанти намагались захопити Суми вперше. "Вони будуть вести оборонні дії, а ми будемо їх атакувати", – додав Арестович.

Крім того, заведення нових військ на територію Сумщини не означає нової великої загрози. На думку Арестовича, це зробили для того, аби завадити Україні перекидати свої сили на Схід, а також, щоб тримати нас у напрузі.

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