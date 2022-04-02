Відповідну заяву у телеграмі оприлюднив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Це трапилось 1 квітня – на 37 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Росіяни окопуються в багатьох громадах Сумщини, – Живицький

Окупанти не припиняли вогонь від Білопілля до Конотопу

Орки бушують від Білопілля до Конотопу. Правда не довго цьому тривати! Окопуються, тому нам ями для них рити не доведеться, полегшують задачу!

– мовиться у повідомленні.

Місцева влада заявила, що попросив мешканців Конотопщини триматися й не виходити не вулицю без потреби. Зокрема Дмитро Живицький пригадав, що добре знають про ситуацію та працюють над нею.

"Найтемніша ніч – перед світанком", – написав Живицький.

Очільник ОВА пояснив, що зустрівся з промислових підприємствами – вони відновлюють економіку й виробництво.

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