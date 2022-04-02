Соответствующее заявление в телеграме обнародовал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Это случилось 1 апреля – на 37-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россияне окапываются во многих общинах Сумщины, – Живицкий

Оккупанты не прекращали огонь от Белополья до Конотопа

Орки бушуют от Белополья до Конотопа. Правда, не долго этому продолжаться! Окапываются, поэтому нам ямы для них рыть не придется, облегчают задачу!

– говорится в сообщении.

Местные власти заявили, что попросили жителей Конотопщины держаться и не выходить на улицу без надобности. В частности, Дмитрий Живицкий вспомнил, что хорошо знает о ситуации и работает над ней.

"Самая темная ночь – перед рассветом", – написал Живицкий.

Глава ОВА объяснил, что встретился с промышленными предприятиями – они восстанавливают экономику и производство.

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