Ольга Буславец таки стала руководительницей Минэнергетики, пока временной

Ольга Буславец стала временной исполняющей обязанности министра энергетики Украины. Во время внеочередного заседания Кабмин назначил ее на пост первого заместителя министра, кресло которого сейчас вакантно.

Вместе с тем правительство уволило с этой должности Виталия Шубина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Интересно, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже вносил кандидатуру Буславец на рассмотрение Верховной Рады. Впрочем в последний момент кандидатуру сняли с рассмотрения. Причина – в "Слуге народа" не нашли достаточного количества голосов.

Предположительно, депутаты властной фракции не смогли договориться, поскольку Буславец связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. Она, в частности, лоббировала его интересы в сфере зеленой энергетики.

Дело в том, что нынешняя исполняющая обязанности главы министерства ранее уже в нем работала. Она возглавляла директорат энергетических рынков, где лоббировала запрет на установление наземных солнечных элетростанций.

Скандальную поправку об этом Минэнергетики впихнуло в законопроект о "зеленом тарифе". Впоследствии его в таком же виде одобрила Рада, а пятый президент Петр Порошенко подписал.

Что еще известно об Ольге Буславец?

Работала в Министерстве энергетики еще с далекого 2005 года. Там проработала до февраля 2020 года. А уже через месяц после увольнения стала кандидаткой на пост главы Министерства.



Вместе с мужем Александром, который владеет корпоративными правами в ООО "КБМ", декларируют квартиру в Киеве и два жилых дома. В 2019 году на двоих они заработали почти 2 миллиона гривен.