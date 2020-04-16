Ольга Буславець таки стала керівницею Міненергетики, поки що тимчасовою

Ольга Буславець стала тимчасовою виконувачкою обов'язки міністра енергетики України. Під час позачергового засідання Кабмін призначив її на пост першого заступника міністра, крісло якого нині вакантне.

Разом з тим уряд звільнив з цієї посади Віталія Шубіна. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Цікаво, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже вносив кандидатуру Буславець на розгляд Верховної Ради. Втім в останній момент кандидатуру зняли з розгляду. Причина – у "Слузі народу" не знайшли достатньої кількості голосів.

Імовірно, депутати владної фракції не змогли домовитися, оскільки Буславець пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим. Вона, зокрема, лобіювала його інтереси у сфері зеленої енергетики.

Справа у тім, що нинішня виконувачка обов'язки голови міністерства раніше вже у ньому працювала. Вона очолювала директорат енергетичних ринків, де лобіювала заборону на встановлення наземних сонячних елетростанцій.

Скандальну поправку про це Міненергетики впихнуло у законопроєкт про "зелений тариф". Згодом його у такому ж вигляді схвалила Рада, а п'ятий президент Петро Порошенко підписав.

Що ще відомо про Ольгу Буславець?Працювала у Міністерстві енергетики ще з далекого 2005 року. Там пропрацювала аж до лютого 2020 року. А вже через місяць після звільнення стала кандидаткою на пост очільниці Міністерства.



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