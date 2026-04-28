Польша отдала археолога Бутягина России, несмотря на решение суда: Украина резко отреагировала

Польша передала России археолога Александра Бутягина, которого Украина пыталась экстрадировать за преступления в оккупированном Крыму. Несмотря на то, что польские органы сочли доказательства достаточными, решение изменили в рамках международного обмена удерживаемыми лицами.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии 24 Канала заявил, что украинская сторона продолжит добиваться привлечения Бутягина к ответственности.

Почему Польша признала позицию Украины, но передала Бутягину России?

В офисе генерального прокурора Украины подтвердили, что польские правоохранительные органы должным образом рассмотрели материалы, переданы украинской стороной по экстрадиции российского археолога Александра Бутягина.

По словам спикера ОГП Марьяны Гаевской в комментарии "УП", компетентные органы Республики Польша пришли к выводу, что предоставленные Украиной документы достаточны для решения вопроса о выдаче Бутягина. Украинская сторона настаивала на его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности. Речь идет о расследовании незаконных археологических работ на территории временно оккупированного Крыма., а также вывоз культурных ценностей.

По данным следствия, такие действия привели к значительным потерям культурного наследия Украины. Однако, несмотря на положительную оценку материалов, окончательное решение Польши было принято не в пользу Украины. Археолог передали России в рамках международных договоренностей по обмену удерживаемыми лицами.

В офисе генпрокурора отметили, не отказываются от намерения привлечь Бутягина к ответственности. В ведомстве заявили, что и дальше будут использовать все национальные и международные механизмы для этого, включая работу в юрисдикциях партнерских государств. Украинская сторона подчеркивает, что преступления против культурного наследия являются серьезными нарушениями международного права, и их исполнители не должны избежать наказания вне зависимости от обстоятельств.

По имеющейся информации, Бутягина передали России в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "пять на пять". В то же время в этом процессе участвовали и другие государства. В частности, сообщалось об увольнении белорусского журналиста польского происхождения Анджея Почобута, которого содержали с 2021 года. Т

также в рамках обменов фигурировали граждане Молдовы и лица, связаны с российскими спецслужбами. Таким образом, решение Польши было частью более широких политических договоренностей, выходящие за пределы двусторонних отношений с Украиной.

Как отреагировали на ситуацию в МИД Украины?

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на передачу Бутягина России.

Украина с досадой узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин, который обоснованно подозревается в совершении преступления на территории Украины– в частности, в вывозе из Крыма культурных ценностей,– все же не был экстрадирован в Украину. Очевидно, что российская сторона цинично использует этот политико-правовой эпизод для оправдания оккупации и эксплуатации украинской временно оккупированной территории российскими гражданами,

– заявил Георгий Тихий.

Он также отметил, что Украина последовательно настаивает на привлечении к реальной юридической ответственности всех российских субъектов, работающих на оккупацию и войну.

"По этому кейсу Бутягина и других подобных ситуаций Украина продолжит применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров",– подытожил Тихий.

Что известно о Бутягине и его деятельности в Крыму?

Александр Бутягин был задержан в Варшаве 4 декабря 2025 года по запросу украинских правоохранителей. По данным следствия, он в течение многих лет руководил незаконными археологическими раскопками на территории античного городища Мирмекий в Керчи, расположен в оккупированном Крыму.

Украинские правоохранители подозревают его в уничтожении культурного слоя археологического памятника и незаконном вывозе артефактов. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 200 миллионов гривен.

В марте 2026 года польский суд согласовал экстрадицию Бутягина в Украину. Однако это решение так и не было исполнено.