Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что судью Николая Чауса похитили в столице Молдовы и перевезли в Украину сотрудники ГУР Министерства обороны.

Это вроде бы было сделано по команде из Офиса Зеленского. Задача этой "спецоперации" – дискредитация одного из главных свидетелей "Вагнергейта" экс-начальника ГУР Василия Бурбы.

"В НАБУ, которое расследует дело о взяточничестве Чауса, не понимают, зачем его надо было похищать за несколько недель до решению о его экстрадиции", – отмечает Юрий Бутусов.

Единственная причина – это попытка "привязать" к Чаусу экс-начальника ГУР Василия Бурбы. И сделать это нужно до выхода международного расследования Bellingcat о срыве спецоперации по захвату боевиков из ЧВК Вагнера – убежден Юрий Бутусов.

"Именно поэтому руководитель Офиса Зеленского Ермак пытается найти любой компромат на свидетелей по этому делу", – отметил журналист.

Детали похищения Чауса также публикует "Следствие.Инфо". Журналисты-расследователи совместно с коллегами молдавского издания RISE Moldova публикуют первую часть масштабного расследования.

В истории с похищением украинского судьи в Молдове достаточно четко прослеживается след украинских спецслужб и бывших силовиков. Они почти одновременно прибыли в Молдову и оставили ее, а двое из них сами подтвердили журналистам, что находились в Молдове именно в то время, когда произошло похищение Чауса,

– написали журналисты.

Они также назвали фамилии предполагаемых похитителей Чауса, двое из которых имеют отношение к ГУР Минобороны – это Юрий Коваленко и Андрей Куценко, который въехал в Молдову по паспорту на имя Эдуарда Ставицкого, полученному месяц назад.

"По состоянию на 2018-й год Юрий Коваленко, согласно полученным нами данным, указывал место жительства улицу Электриков, 33 на Рыбальском полуострове столицы. По этому же адресу расположено Главное управление разведки Министерства обороны Украины", – написали расследователи.

"Анкетные данные Андрея Куценко, полученные журналистами "Следствия.Инфо", также удостоверяют его связь с разведкой. В 2000-х годах он был прописан в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, 6. Это – официальный адрес Министерства обороны Украины. Там также расположена одна из воинских частей. В полученных документах отмечается, что Андрея Куценко в 2009 году взяли на службу в воинскую часть, расположенную в Киеве на Рыбальском полуострове. По этому адресу расположено уже упомянутое Главное управление разведки Минобороны. Там же был прописан и вышеупомянутый Юрий Коваленко", – говорится в статье.

Еще несколько фигурантов скандала находились в Молдове одновременно с Коваленко и Куценко и пересекли украинскую границу как раз во время похищения Чауса.

По данным Бутусова, Чаус уже 4 суток находится в Украине. Его не показывают до тех пор, пока не сойдут синяки и другие следы побоев. По версии Бутусова, власти хотят представить его похищение как добровольную сдачу украинскому правосудию. Однако с синяками это сделать трудно,

– резюмировал журналист.