Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що суддю Миколу Чауса викрали в столиці Молдови і перевезли в Україну співробітники ГУР Міністерства оборони.

Це начебто було зроблено за командою з Офісу Зеленського. Завдання цієї "спецоперації" – дискредитація одного з головних свідків "Вагнергейту" ексначальника ГУР Василя Бурби.

"У НАБУ, яке розслідує справу про хабарництво Чауса, не розуміють, навіщо його треба було викрадати за кілька тижнів до рішення щодо його екстрадиції", – зазначає Юрій Бутусов.

Єдина причина – це спроба "прив'язати" до Чауса ексначальника ГУР Василя Бурби. І зробити це треба до виходу міжнародного розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із захоплення бойовиків з ПВК Вагнера – переконаний Юрій Бутусов.

"Саме тому керівник Офісу Зеленського Єрмак намагається знайти будь-який компромат на свідків у цій справі", – зауважив журналіст.

Деталі викрадення Чауса також публікує "Слідство.Інфо". Журналісти-розслідувачі спільно з колегами молдовського видання RISE Moldova публікують першу частину масштабного розслідування.

В історії з викраденням українського судді у Молдові досить чітко простежується слід українських спецслужб та колишніх силовиків. Вони майже одночасно прибули у Молдову та залишили її, а двоє з них самі підтвердили журналістам, що перебували у Молдові саме у час, коли відбулося викрадення Чауса,

– написали журналісти.

Вони також назвали прізвища ймовірних викрадачів Чауса, двоє з яких мають відношення до ГУР Міноборони – це Юрій Коваленко та Андрій Куценко, який в'їхав до Молдови за паспортом на ім'я Едуарда Ставицького, отриманим місяць тому.

"Станом на 2018-й рік Юрій Коваленко, згідно з отриманими нами даними, вказував місцем проживання вулицю Електриків, 33 на Рибальському півострові столиці. За цією ж адресою розташоване Головне управління розвідки Міністерства оборони України", – написали розслідувачі.

"Анкетні дані Андрія Куценка, отримані журналістами "Слідства.Інфо", також засвідчують його зв'язок з розвідкою. У 2000-х роках він був прописаний у Києві за адресою Повітрофлотський проспект, 6. Це – офіційна адреса Міністерства оборони України. Там також розташована одна з військових частин. У отриманих документах зазначається, що Андрія Куценка у 2009 році взяли на службу у військову частину, розташовану у Києві на Рибальському півострові. За цією адресою розташоване вже згадане Головне управління розвідки Міноборони. Там же був прописаний і вищезгаданий Юрій Коваленко", – йдеться у статті.

Ще кілька фігурантів скандалу перебували в Молдові одночасно з Коваленком та Куценком і перетнули український кордон якраз під час викрадення Чауса.

За даними Бутусова, Чаус вже 4 доби перебуває в Україні. Його не показують до тих пір, доки не зійдуть синці та інші сліди побиття. За версією Бутусова, влада хоче представити його викрадення як добровільну здачу українському правосуддю. Однак із синцями це зробити важко,

– резюмував журналіст.