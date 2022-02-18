Конфликт между главным редактором "Цензор. НЕТ" и нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" назревал на протяжении всей программы. Как раз перед дракой обсуждали НАТО, и Бутусов отмечал, что нельзя позволять высказываться в такое время пророссийским пропагандистам.

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Бутусов первым ударил Шуфрича

Это просто неуважение к тем людям, которые сидят в окопах, я вас прошу не давать слово таким негодяям, они недостойны быть здесь,

– сказал Бутусов.

Следующую ремарку Шуфрич уже не закончил. Бутусов сначала посоветовал политику "закрыть рот, потому что ему никто не давал слова", однако тот не послушал. Журналист отреагировал резко – ударив Шуфрича по лицу.

Гости разнимали участников драки

Нардепа и медийщика, которые оба оказались на земле, разнимали уже гости студии. Больше всего присоединились Арсений Яценюк и Александр Данилюк. Остальные призывали участников драки.

Смотрите видео драки:

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